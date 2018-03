De bronzen ‘Hitler-bel’ mag blijven in de kerk van het Duitse Herxheim am Berg

Het Duitse dorp Herxheim am Berg heeft dinsdag gestemd over het behoud van een controversiële bronzen kerkbel uit het nazi-tijdperk. Deze ‘Hitler-bel’ waar een swastika op staat, en de tekst, ‘Alles voor het vaderland-Adolf Hitler’, leidt al jarenlang tot veel onrust in het dorp van zevenhonderd inwoners. Vorig leidde het zelfs tot het vertrek van de burgemeester.

De bel hangt al sinds 1934 in de evangelische Jakobskirche. Sommige bewoners wisten niet van de geschiedenis van de bel en zijn boos dat ze ooit onder de ‘Hitler-bel’ zijn getrouwd. Met tien stemmen voor en drie tegen stemde de gemeenteraad dat de controversiële bel mocht blijven.

De protestantse kerk had eerder aangeboden de bel van 240 kilo te vervangen. Voorstanders waren bang dat het verwijderen van de bel het wegwassen van de nazigeschiedenis van Duitsland zou betekenen. Door de bel als gedenkteken te behouden zal de discussie over geweld en onrechtvaardigheid niet verstommen.

Nu de bel blijft zijn sommige bewoners bang dat de reputatie in het dorp voor altijd is beschadigd en de kerk een trekpleister wordt voor neonazi’s.

Correctie (02-03-2018): In een eerder versie van dit artikel stond als auteur Maartje Somers vermeld, dat moest Maral Noshad Sharifi zijn. Hierboven is dat aangepast.