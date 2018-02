Buitenlandse Zaken wist in 2012 van wangedrag Oxfam

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was reeds in april 2012 op de hoogte van seksueel wangedrag door medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië in Haïti. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) laat onderzoeken welke informatie toen precies is ontvangen en wat daarmee is gebeurd.

Tweede Kamerlid Bente Becker van regeringspartij VVD noemt het „onbegrijpelijk” dat er destijds geen actie is ondernomen. Ook coalitiegenoot CDA is verbaasd dat niets is gebeurd met de informatie. „De regering wist in 2012 van misbruik maar deed schijnbaar niets met Oxfam-rapporten”, schrijft Tweede Kamerlid Anne Kuik (CDA) in een tweet. Haar partijgenoot Eerste Kamerlid Ben Knapen was toen als staatssecretaris verantwoordelijk voor Ontwikkelingssamenwerking.

De Britse tak van de internationale hulporganisatie Oxfam kwam eerder deze maand in het nieuws in verband met seksfeesten die medewerkers in 2010 op het eiland zouden hebben georganiseerd op Haïti. Zij waren daar om hulp te verlenen aan de slachtoffers van de zware aardbeving die op het eiland had plaatsgevonden. Medewerkers van Oxfam hielden de feesten met Haïtiaanse prostituees in huizen die bij de hulporganisatie in gebruik waren.

Via Oxfam Novib, de Nederlandse tak van Oxfam, is na de aardbeving in 2010 in totaal 8,3 miljoen euro overgemaakt naar de Britse Oxfam hulpverleners op Haïti. De besteding van dit bedrag is door een externe accountant gecontroleerd. Volgens minister Kaag heeft dit onderzoek uit 2011 aangetoond dat „er geen fraude met programmamiddelen is gepleegd”. Zij schrijft dit in antwoorden op vragen van de VVD.

Geanonimiseerd rapport meldde ontslagen

Bij Oxfam Novib was al in 2011 bekend dat een onderzoek zou worden gestart naar medewerkers van Britse medewerkers op Haïti. Dit is toen ook bekend gemaakt.

Een geanonimiseerd rapport met de bevindingen is in 2012 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer gestuurd. Daarin werd toen ook gemeld dat verschillende betrokkenen zijn ontslagen. Wat zich werkelijk had afgespeeld en de omvang van het schandaal werd pas begin deze maand bekend na publicaties in de Britse pers.

Minister Kaag stelt dat de bestaande subsidieregels geen specifieke sanctieregels kennen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik. Zij zegt dat zij naar aanleiding van de gebleken misstanden op Haïti en elders opdracht heeft gegeven de regels op dit punt aan te scherpen. De Tweede Kamer debatteert komende dinsdag met minister Kaag over deze kwestie.