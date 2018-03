Zonnebank

Vijf lelijke littekens

In NRC las ik het artikel Een lekker ongezond tintje (23/2). Opmerkingen als ‘wat zie je bleek, ben je ziek?’ zijn echt niet leuk om te horen als je zelf constant voorzichtig om moet gaan met de zon, maar er ook van wil kunnen genieten. Ik heb sinds mijn 28e (ik ben nu 36) al drie keer een basaalcelcarcinoom en twee keer een melanoom gehad. Ook ik ben toen ik rond de twintig was een tijdje onder de zonnebank gegaan, omdat ik zo’n ‘bleke Bep’ was en iedereen er altijd wel iets over te zeggen had. Ik werd daar onzeker van en wilde ook een lekker gezond kleurtje. Nu ga ik voor off-white. Als ik van het bleke af ben, vind ik het prima. Ik heb vijf lelijke littekens die me er dagelijks aan herinneren dat ik voorzichtig moet zijn.

Geluid dempen

Ook ons oor beschermt

Graag wil ik een aanvulling geven op het mooie stuk Waarom worden hanen niet doof van hun eigen gekraai? (24/2). Mensen hebben een vergelijkbare bescherming. In ons oor bevinden zich kleine spiertjes die aanspannen zodra we zelf spreken. Daardoor trekken ze aan de gehoorsbeentjes en trommelvlies en dempen zo het binnenkomend geluid. Probleem is wel dat dit via een reflex gebeurt die een latentie heeft van zo’n 40 milliseconde. Te laat voor het dempen van knallen vlak bij het oor, helaas.

Mies Bouwman

Wederzijds respect

Het eerste waar ik aan dacht nadat ik hoorde dat Mies Bouwman was overleden (Mies Bouwman, de onbetwiste tv-koningin van Nederland, 27/2), was het interview dat zij in september 1968 had met Johan Cruijff in het programma Mies en Scène. Ik heb zelden een uitzending gezien waar mensen zich zo op hun gemak voelden, een wederzijds respect voor elkaar hadden en hun kwetsbaarheid toonden door gewoon zichzelf te zijn.

Iran

Handel bijna onmogelijk

Carolien Roelants stelt dat het voor Europese banken moeilijk gaat worden transacties met Iran te faciliteren wanneer de VS het nucleaire akkoord opzeggen (Als Trump eruit stapt, is het nucleaire akkoord gedoemd, 26/2). Nu al weigert het overgrote deel van de banken geld vanuit Iran te accepteren uit angst voor reacties vanuit de VS. De rest van de banken stelt uiterst zware voorwaarden. Hierdoor is het, ondanks de aanmoedigingen vanuit de EU, praktisch onmogelijk contracten met Iran te sluiten, omdat betalingen vanuit Iran vrijwel onmogelijk zijn.

Over Oude Wegen

Een nog ouder gebed

In de recensie van het boek Over oude wegen van Mathijs Deen (23/2) staat dat er in de zeventiende eeuw zelfs een gebed was voor reysende lieden. Sterker nog: al in de vijfde eeuw voor Christus was er een gebed voor reysende lieden. Het staat in het Bijbelboek Exodus 23 vers 20: „Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb.”

Correcties/aanvullingen

Zorggeld

In het artikel Gaat het zorggeld wel naar zorg of naar private bv’s? (23/2, p. E4) staat gemeld dat zorginstelling De Seizoenen jaarlijks 3,2 miljoen euro aan huur betaalt. Dat moet zijn 2,3 miljoen euro. De naam van de voorzitter van de Ondernemingskamer is niet A.J. Wolf, maar A.J. Wolfs.

Politiek Panel

In het artikel Politici in Den Haag: eis een rol op (26/2, p. 4/5) werd in de lijst met deelnemers aan het Politiek Panel per abuis de naam Sharon Dijkhuizen vermeld. Dat moet zijn: Sharon Gesthuizen.