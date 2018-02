Veroordeelde Berlusconi (81) probeert imago op te poetsen

Silvio Berlusconi doet weer mee aan de verkiezingen die komende zondag in Italië worden gehouden. De 81-jarige politicus, die in opspraak raakte wegens seksfeestjes en een veroordeling voor belastingfraude, draait inmiddels al heel wat jaren mee in de Italiaanse politiek: hij was driemaal premier. Als leider van de conservatieve, rechtse partij Forza Italia probeert hij nu zijn imago op te poetsen en werpt hij zich op als alternatief voor de populistische anti-systeempartij de Vijfsterrenbeweging van komiek Beppe Grillo.