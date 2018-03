Fors meer rendement voor Noors staatsfonds

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in 2017 een flink hoger rendement op zijn investeringen geboekt, met name dankzij de opmars op de wereldwijde aandelenmarkten. Het rendement bedroeg 13,7 procent (103 miljard euro). Het grootste staatsfonds ter wereld had eind 2017 een marktwaarde van omgerekend 879 miljard euro. Beleggingen in aandelen leverden met een plus van meer dan 19 procent het meeste rendement op.

Aandelen zijn goed voor tweederde van de totale bezittingen van het fonds. Zo is het fonds een grote aandeelhouder van bedrijven als Apple, Shell en Nestlé. Het bezit aandelen van meer dan 9.000 beursgenoteerde bedrijven in de wereld. Daarnaast is het fonds een grote investeerder in obligaties en vastgoed. Het heeft grote hoeveelheden staatsleningen van bijvoorbeeld de VS, Japan en Duitsland en ook Nederland.

Het in 1990 opgerichte staatsfonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen, de grootste olie- en gasproducent van West-Europa. Overigens kondigde het fonds in november aan dat het wellicht uit de olie- en gasindustrie stapt, vooral om het minder kwetsbaar te maken voor de schommelingen van de olieprijzen. Het fonds is nog een grote aandeelhouder van het Noorse olie- en gasconcern Statoil. (ANP)