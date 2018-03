Drive, dynamiek, durf – AZ heeft alles

Er zit alles in bij AZ. Alles wat je van een Nederlandse topploeg mag verwachten en bij de subtopper uit Alkmaar aantreft: bloeiende eigen jeugd, slimme buitenlandse aankopen, herkenbaarheid, continuïteit van management. Donderdagavond, met een van de beste optredens van een Nederlandse voetbalploeg dit seizoen, heeft AZ voor het tweede jaar op rij de bekerfinale bereikt.

Positiewisselingen, overlappende backs, beweging, overtuiging. Klasse, durf, raffinement. Onbaatzuchtigheid in de afronding. Voetbalvreugde in arctische omstandigheden. FC Twente werd met 4-0 overrompeld, in alle facetten.

Het is tijd, mag je zeggen, voor een gooi naar het kampioenschap volgend seizoen, tien jaar na de titel van Louis van Gaal en Dirk Scheringa. Dit elftal, gesmeed door John van den Brom, gestuwd door de jeugdopleiding, bijeengeraapt door technisch directeur Max Huiberts, voldoet aan de vereisten van dynamiek en drive van een topploeg. „Als we deze groep bij elkaar kunnen houden...”, zei Van den Brom onlangs bij Studio Voetbal. „Wie weet. Maar we moeten wel reëel blijven.” Hij doelde op de begroting (23 miljoen euro) die nog niet de helft is van, zeg, Feyenoord.

Kater van vorig seizoen

AZ ontworstelde zich in rap tempo aan de kater van vorig seizoen waarin de grootste Europese nederlaag (7-1 tegen Olympique Lyon) gevolgd werd door een verloren bekerfinale (tegen Vitesse) en een vergooide 3-0 voorsprong in de finale van de playoffs tegen FC Utrecht. Toptalent Calvin Stengs scheurde zijn kruisband in het openingsduel dit seizoen tegen PSV. Wat volgde? Een topseizoen waar de derde plek en Europees voetbal al zowat veilig is gesteld. En opnieuw de bekerfinale – nu tegen Feyenoord.

Het stadion is in eigen beheer, de jeugdopleiding in Wijdewormer, draait op volle toeren en het technisch beleid is in blakende vorm. Om dat laatste te accentueren laat een winteraankoop zich tegen FC Twente kronen tot man of the match: Oussama Idrissi.

Hoe dat kan, moeiteloos meedraaien in een team op volle toeren? „De voetbaltaal hier bevalt me gewoon”, zegt de linksbuiten, voor 2 miljoen overgekomen van FC Groningen, vlak voor hij de kleedkamer induikt. „Snel pressen, hoog tempo. En iedereen heeft alles voor mekaar over, van de spits tot de keeper en de wissels. Ik geniet, man.”

Ach, wie had er niet man van de wedstrijd kunnen worden? Middenvelder Fredrik Midtsjø – actieradius, body, kort draaiwerk, overzicht. Een dikke negen. Powerback Jonas Svensson uit Noorwegen, een geweldenaar op rechts die zonder handschoenen de kou trotseerde met een shirtje met korte mouwen. De snijdende wind, het deed hem weinig.

Ja, het AZ-stadion staat bekend om het vrije spel dat de elementen hier hebben. „Het waait hier altijd”, zegt clubwoordvoerder Lisanne Nooter. „Zelfs als het niet waait.” Of dat te verhelpen is, laat algemeen directeur Robert Eenhoorn momenteel uitzoeken. „Serieus”, zegt Nooter.

Gevoelstemperatuur -15

De taferelen waren zoals je mag verwachten bij windkracht 5 en gevoelstemperatuur rond de -15 graden. Jochies die een doek over de middencirkel houden voor de aftrap klemmen hun handen waar mogelijk om hun oren. De 1.100 fans van FC Twente mogen voor één keer langer in de bus blijven. Uitsupporters moeten vaak al een uur voor de wedstrijd in het vak zijn, dat zou nu onmenselijk zijn. Journalisten krijgen een fleecedeken, het publiek een gratis warm drankje.

En neem een onbezongen ‘hero’ als Marco, parkeersteward uit Hoorn die hier „voor de club” en, vooruit, een vrijwilligersvergoeding zijn werk doet. Hoelang moet hij hier staan, op de toendra van parkeerterrein 8? „Tweeënhalf uur voor de wedstrijd en nog een uur erna”. Uit zijn schoenen bungelen de accu’s van verwarmde inlegzolen, onder zijn fluorescerende pak zit een gevoerde ANWB-broek en drie truien dik.

Dat alles voorafgaand aan een topduel, van AZ-zijde dan. Tien minuten oogt de wedstrijd in evenwicht, dan zet de thuisploeg aan en wordt probleemploeg FC Twente zoekgespeeld. AZ-spits Wout Weghorst bindt twee van de drie centrale verdedigers, Twente-coach Gertjan Verbeek wisselt Stefan Thesker al na 35 minuten. Pijnlijk, noodzakelijk. Degradatie dreigt in Enschede, nu ook ongenadig uit de bekertoernooi gestoten.

In die eerste helft staat Svensson aan de basis van alle aanvallen over rechts en houdt het overzicht als hij aflegt op Guus Til: 1-0. De tweede helft trekt AZ door, nu eist Idrissi de hoofdrol op, vanaf links. Eerst de korte voorzet op Weghorst, die zijn negende doelpunt dit bekertoernooi noteert: 2-0. Daarna een voorzet van Midtsjø, Idrissi met 3-0. Even later ook de 4-0 van de linksbuiten, assist Weghorst. Wat een ploeg. Van den Broms gevoel, op weg naar de tweede bekerfinale op rij? „Het was hartverwarmend. Iedereen fit, vol overtuiging, niemand die geel pakt. Geweldig.”