FIOD arresteert drie mannen in corruptieonderzoek

In een corruptieonderzoek heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) woensdag drie mannen gearresteerd. Het gaat om twee topmannen van een Amsterdams bouwbedrijf en een projectontwikkelaar. De FIOD verdenkt ze van valsheid in geschrift, belastingfraude en corruptie.

Het vermoeden is dat er onderling tussen de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf op illegale wijze met zeker 500.000 euro geschoven is. De FIOD denkt dat de projectontwikkelaar de vijf ton als ‘kosten’ betaalde aan het bouwbedrijf. Als tegenprestatie voor het verkrijgen van een opdracht investeerde dat bedrijf vervolgens de 500.000 euro in de sportcarrière van de zoon van de ontwikkelaar. Deze volgens de FIOD “verhullende constructie” zou de projectontwikkelaar onder meer onrechtmatige belastingvoordelen hebben opgeleverd.

Doorzoekingen

Naast de arrestaties doorzocht de opsporingsdienst twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp. De FIOD meldt dat de drie mannen in de leeftijd van 51 tot 58 jaar zijn. Volgens De Telegraaf gaat het om Jan V. (58) en Pieter W. (51) van bouwbedrijf Hillen & Roosen en ene Cor M. (57). Geen van hen was woensdag bereikbaar voor commentaar.

Het onderzoek zou draaien om de bouw van de Wibautveste, een gebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam dat in 2014 werd opgeleverd. De Telegraaf schrijft dat de zoon van de ontwikkelaar een coureur is in het GT3-racingteam van Lamborghini.

De FIOD startte het onderzoek na een tip van de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat is een instantie waar onder meer accountants en belastingadviseurs transacties moeten melden. De dienst analyseert die transacties en probeert daarmee geldstromen bloot te leggen die gerelateerd zijn aan witwassen of bijvoorbeeld de financiering van terrorisme.