Amazon legt miljard neer voor deurbellenmaker

Internetreus Amazon legt 1,2 miljard dollar (1 miljard euro) neer voor de Amerikaanse deurbellenmaker Ring. Dat meldden verschillende goed ingevoerde techwebsites en persbureau Reuters woensdag op basis van ingewijden.

Ring maakt videodeurbellen. Zodra er wordt aangebeld kunnen gebruikers via hun smartphone of tablet zien wie er voor de deur staat en op afstand met diegene praten. De deurbel werkt ook als beveiligingscamera en kan bijvoorbeeld een automatische melding doorgeven als iemand in de buurt van de voordeur komt en screenshots van die persoon maken.

Analisten zien in de Amazon-aquisitie (de grootste sinds de aanschaf van supermarktketen Whole Foods voor 14 miljard dollar, vorig jaar) het signaal dat de webwinkel brood ziet in digitale deurbellen en beveiliging. Maar ze denken bovenal dat de aankoop een stap is op weg naar het bezorgen van pakketjes binnen bij mensen die niet thuis zijn.

Naast de reguliere webwinkelaankopen richt Amazon zich steeds meer op de bezorging van dagelijkse boodschappen. Met Ring-technologie zouden bezorgers beide categorieën veilig binnen kunnen zetten.

Expansie

Amazon groeit als kool. Wat begon in een schuurtje als een webwinkel voor boeken is uitgegroeid tot een conglomeraat dat op allerlei terreinen actief is. Oprichter Jeff Bezos is de rijkste man op aarde. Over 2017 boekte het bedrijf 178 miljard dollar omzet, 30 procent meer dan een jaar eerder. In vijf jaar tijd steeg de beurskoers van het bedrijf uit Seattle met 475 procent.

Ring komt uit Californië. Richard Branson was een van de eerste investeerders. Het Europese hoofdkantoor van Ring is gevestigd aan de Amsterdamse grachten. Ring-producten zijn ook in Nederland te koop. Een videodeurbel kost bij een grote Nederlandse webwinkel 139 euro.

De website van het bedrijf leert overigens dat de videodeurbellen niet in het leven zijn geroepen om internetwinkelen vooruit te stuwen, zoals analisten voorzien. Ring heeft als „missie” om „criminaliteit in wijken over de hele wereld terug te dringen”.