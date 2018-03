Ghani wil Talibaan erkennen als politieke beweging

De Afghaanse president Ashraf Ghani wil de Talibaan erkennen als een wettige politieke beweging. Dat zei hij woensdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul tijdens een bijeenkomst van meer dan twintig landen die bezig zijn om vredesbesprekingen voor te bereiden, meldt persbureau Reuters.

Dit aanbod van Ghani moet er uiteindelijk voor zorgen dat er een einde komt aan meer dan zestien jaar oorlog in Afghanistan.

Herziening van de grondwet

Ghani, sinds 2014 aan de macht, stelde een wapenstilstand voor en de vrijlating van gevangenen. De Afghaanse president is bereid om de grondwet aan te passen zodat de Talibaan onderdeel kunnen worden van het politieke systeem in Afghanistan. Ghani zei tijdens de opening van de bijeenkomst:

“De overheid wil vredesbesprekingen beginnen met de Talibaan zonder enige voorwaarden.”

Niettemin moeten de Talibaan wel de Afghaanse overheid en de rechtstaat erkennen. De Afghaanse president is al veel langer voorstander van vredesbesprekingen met de Talibaan. Kort na zijn aantreden liet hij weten dat Afghanen “moe zijn van oorlog”. Tegelijkertijd veroordeelde Ghani wel de radicale militanten binnen de Talibaan. Dat zijn volgens hem “terroristen”.

In de afgelopen maanden is het geweld in Afghanistan verhevigd. Vorige maand vielen bij vier aanslagen zeker 150 doden. Zowel radicale elementen binnen de Talibaan als diverse IS-gelieerde groepen zijn verantwoordelijk voor het geweld.

Talibaan willen onderhandelingen met de VS

De Talibaan hebben directe onderhandelingen met de Afghaanse overheid tot dusver afgewezen. Wel lieten politieke vertegenwoordigers op dinsdag weten dat ze bereid zijn tot vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten. Dit moet plaatsvinden in Qatar, meldt Al Jazeera. Volgens de Talibaan zijn de Verenigde Staten vanwege hun militaire aanwezigheid de feitelijke machthebber in het land.

Het is zeer de vraag hoeveel invloed de gematigde groepen binnen de Talibaan hebben om vredesbesprekingen tot een goed einde te brengen. De militante beweging die in 2001 werd verdreven door Amerikaanse troepen en de bondgenoten van de Noordelijke Alliantie heeft de laatste jaren veel grondgebied heroverd. De huidig leider van de Talibaan, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, staat bekend als een hardliner.