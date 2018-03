Modekwestie: Hoe serieus zijn die wasvoorschriften?

De kwestie

Onlangs kocht ik een witte katoenen blouse. Tot mijn grote schrik zag ik thuis in het wasvoorschrift dat-ie alleen gestoomd mag worden. Kan ik hem toch op de hand wassen?

Zelf ga ik nogal losjes om met wasvoorschriften, maar omdat dit een delicate kwestie is, heb ik advies gevraagd aan modeontwerper Monique van Heist, die vanwege haar beroep experimenteert met wassen. In haar kledingstukken van zijde, wol en leer staat dat ze alleen gestoomd mogen worden. Die adviezen worden gegeven door de stoffenfabrikanten. Zij zijn altijd zeer conservatief, om ervoor te zorgen dat mensen niet terug naar de winkel komen met klachten.

Maar „off the record” heeft Van Heists leerproducent haar verteld dat hun leer best in de was kan en dat doet ze dan ook, op een wolprogramma met een beetje biologisch wasmiddel. Ook zijde wast ze in de machine, al kan zijde iets krimpen en wat valer worden. Wol wassen is ook riskant: als dat te veel tegen elkaar aanschuurt, te warm wordt gewassen of wordt gecentrifugeerd, kan het krimpen en vervilten.

Was wol sowieso altijd op een wolprogramma, zegt Van Heist, en maar een paar stukken tegelijk. Zijde en katoen kunnen op het koude handwasprogramma van de machine, nooit in een teiltje. Bij handwas kunnen kleuren doorlopen, worden spullen minder schoon en het wrijven en wringen bij een handwasje beschadigt het textiel.

Wat niet in de wasmachine kan: kleding die is verstevigd met plakvlieseline of paardenhaar, of uit verschillende materialen is samengesteld.

Goed, dan uw katoenen blouse. Ook in het handwasprogramma, zegt Van Heist, met weinig wasmiddel. Maar dit advies komt wel met een disclaimer: het is geheel op eigen risico.