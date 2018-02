Zuid-Koreaanse aanklager eist 30 jaar tegen oud-president Park

Als het aan de Zuid-Koreaanse openbaar aanklagers ligt, gaat de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye voor dertig jaar de cel in. Dat meldt het Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag. Daarnaast eist de aanklager een boete van omgerekend 89 miljoen euro.

De 66-jarige Park werd in april vorig jaar in staat van beschuldiging gesteld voor onder meer corruptie, machtsmisbruik en het delen van staatsgeheimen. Een maand eerder was ze door de hoogste Koreaanse rechter uit haar functie ontheven, waardoor ze kon worden opgepakt. Sindsdien zit de oud-president in voorarrest. Dinsdag verzamelde een groep betogers zich voor de rechtbank in de hoofdstad Seoel om te demonstreren tegen de eis.

Park zou samen met een compagnon, haar vriendin Choi Soon-sil, omgerekend zo’n 44,7 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Die zouden zijn betaald door rijke zakenlieden, die in ruil daarvoor gunstige regelingen van de Zuid-Koreaanse regering hoopten te krijgen. Het ging onder meer om elektronicareus Samsung en Lotte Group, een van Zuid-Korea’s grootste familiebedrijven. Ook drie hoge inlichtingenchefs zouden smeergeld aan Park hebben betaald.

De oud-president zou tevens haar vriendin Choi hebben laten meepraten in regeringszaken, terwijl zij geen officiële positie binnen de regering had. Choi werd twee weken geleden tot een celstraf van twintig jaar veroordeeld. Ze heeft laten weten in hoger beroep te gaan tegen haar straf.

Park kwam dinsdag niet opdagen in de rechtszaal en zegt onschuldig te zijn.