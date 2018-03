Eis van dertig jaar tegen ex-president Park Geun-hye

De Zuid-Koreaanse aanklager heeft dertig jaar cel geëist tegen de vorig jaar afgezette president Park Geun-hye. Ook eist de aanklager een boete van omgerekend 89 miljoen euro. Park (66) werd in april vorig jaar in staat van beschuldiging gesteld wegens onder meer corruptie, machtsmisbruik en het delen van staatsgeheimen. Een maand eerder was ze door de hoogste Koreaanse rechter uit haar functie ontheven. Park zou samen met een compagnon, haar vriendin Choi Soon-sil, steekpenningen hebben aangenomen van grote bedrijven. Choi, die ongeoorloofd invloed uitoefende op regeringszaken, kreeg weken geleden twintig jaar cel. (AP)