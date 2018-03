‘OM eist dat ING straks over alle fraudevermoedens rapporteert’

Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat ING in de toekomst rapporteert over de integriteitsrisico’s. Deze eis is onderdeel van de schikkingsonderhandelingen die het OM voert met de bank over het jarenlang faciliteren van witwassen en corruptie van klanten. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van ingewijden. Dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar ING onder de naam Houston waaruit volgens het OM „breed falend beleid” bij de bank blijkt, meldde NRC vorig jaar al. Dat het OM eist dat ING in de toekomst justitie informeert over integriteitskwesties zou door de bank als ondercuratelestelling ervaren worden. Toen Ballast Nedam strafvervolging afkocht vanwege betrokkenheid bij corruptie in Saoedi-Arabië werd een vergelijkbare afspraak over fraudesignalen gemaakt. (NRC)