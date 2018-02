Ter voorbereiding op zijn eerste wintersportvakantie heeft de kleuter in Nederland een skicursus gevolgd bij een indoorskibaan. Echt skiën in Frankrijk lijkt hem heel leuk, al is tien uur in de auto natuurlijk saai. Halverwege de reis valt hij in slaap en wordt vlak voor aankomst op de bestemming wakker. Zijn moeder zegt opgewekt: „We zijn er!” Gapend rekt hij zich uit, zijn ogen verblind door het felle licht buiten. Hij kijkt naar de besneeuwde bergen en de skiënde mensen en vraagt verbaasd :„Hè?! Is wintersport búíten?!”

