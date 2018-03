De ‘onbekende’ Oscars, wie zijn daar de favorieten?

Rond de uitreiking van de Oscars gaat de aandacht vooral uit naar de beste film en de prijzen voor de beste acteur en actrice. NRC vroeg kenners naar hun favoriet in de wat onbekendere disciplines. Wie verdient de Oscar voor Beste Production Design, Montage, Kostuums en Sound Mixing?

Production Design

Favoriet: The Shape of Water

„The Shape of Water is een visueel cadeautje”, zegt Ben Zuydwijk, Gouden Kalf-winnaar voor het production design van J. Kessels. Over elk detail van het production design – de vormgeving van de film zoals decor en kleuren – is volgens Zuydwijk tot in de puntjes nagedacht. „Er komt bijvoorbeeld bijna geen rood in The Shape of Water voor, behalve als iets echt heel belangrijk is.”

Sally Hawkins in het voor dertien Oscars genomineerde The Shape of Water. Foto Fox Searchlight Pictures

Het romantische sprookje over de band tussen een vrouw en een monster heeft van de genomineerden in deze categorie het kleinste budget: 19,4 miljoen dollar. Ter vergelijking: concurrent Beauty and The Beast had een budget van 160 miljoen dollar. Maar de film ziet er volgens Zuydwijk het mooiste uit. „Het aantal locaties is beperkt om te besparen, maar elke plek is perfect vormgegeven. De hoofdpersoon woont boven een laat-Victoriaanse bioscoop, aan het interieur hiervan werd niets veranderd, maar aan de gevel werd een lichtgevende luifel bevestigd om het theater echt een jarenzestiggevoel te geven.”

Hoe de film eruitziet, vertelt immers een eigen verhaal. „Kijk in Darkest Hour naar de scène met Churchill in zijn slaapkamer: het behang bladdert af, het bed lijkt uit de tijd van Napoleon te komen. Je ziet het verval van een wereldrijk. Dit was de staat van het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.”

Sound Mixing

Favoriet: Blade Runner 2049

Als Ryan Gosling in Blade Runner 2049 over het futuristische landschap van de VS scheert, hoor je zijn vliegende auto rammelen en brommen. Behalve op de dramatische momenten. Er is even alle ruimte voor emotie, een goed voorbeeld van een mooie geluidsmix volgens Jan Schermer, die een Gouden Kalf voor geluid won voor Nothing Personal en Code Blue.

De ‘re-recordingmixer’ maakt van alle geluiden – muziek, effecten, dialogen – de beste ‘soundflow’ voor de film. Zo kan het geluid er eerder zijn dan het beeld: bij de bombardementen in Dunkirk hoor je bijvoorbeeld het gekrijs van de dreigende duikbommenwerpers al lang voordat je ze ziet, bij het voorbijgaan klinkt een oorverdovend geraas.

Let op het geluid in dit fragment uit Dunkirk.



Van de genomineerden voor Beste Sound Mixing is Schermer het meest enthousiast over Blade Runner 2049. „Er zitten zo veel goede dramatische beslissingen in.” In een van de eerste scènes moet agent K (Ryan Gosling) iemand uitschakelen. Het doelwit blijkt niet thuis, er staat enkel een pannetje op het vuur. „Het geluid van dat pannetje wordt gebruikt om langzaam de spanning op te bouwen. Natuurlijk is dat van tevoren bedacht, maar in de mix is het uiteindelijk mooi gedaan.”

Montage

Favoriet: Dunkirk

Als filmmonteur moet je volgens Peter Alderliesten (Alles is Liefde, Publieke Werken) de kwaliteit van alle verschillende onderdelen – geluid, acteren, camerawerk – beoordelen en vervolgens een zo goed mogelijke film maken. „Het is lastig om te kiezen welke genomineerde de beste montage heeft, want een editor werkt in dienst van de film, je kan niet echt een bepaalde stijl hebben.” Maar hij noemt Dunkirk, de vertelling van de evacuatie van Britse troepen uit Duinkerken in mei 1940, een bijzondere klus voor de editor. Vanuit drie verschillende perspectieven en verschillende tijden beleef je de evacuatie. „Een spectaculair bouwwerk van personen en tijdlijnen die met elkaar verweven zijn.”

Bij zo’n film is het publiek volgens Alderliesten meer aan het denken en minder aan het voelen: „Constant moet je je afvragen waar je bent en met welk personage. De editor moet er dan voor zorgen dat een kijker niet afhaakt.”

Ansel Elgort in Baby Driver. Foto Big Talk Productions

Volgens bookmakers is ook Baby Driver, met zijn buitengewoon op muziek gemonteerde actiescènes, een grote kanshebber. Heel knap gedaan, volgens Alderliesten. „Maar voor mij voelde het erg als een trucje.”

Kostuums

Favoriet: Phantom Thread

Vaak zijn winnaars van de Oscar voor Beste Kostuums films over een andere tijd. De Romeinse tijd in Gladiator (2000) of de jaren 20 in The Great Gatsby (2013). Voor een Oscar moet een kostuumontwerper haast wel de geschiedenisboeken induiken. Het is vooral een kunst, volgens Alette Kraan, kostuumontwerper voor films als Oorlogswinter en Bloed, Zweet en Tranen, om goed te weten hoe de kleding uit een bepaalde periode eruitzag, maar er dan vervolgens een eigen draai aan te geven. „The Grand Budapest Hotel (winnaar in 2015) was een mooi voorbeeld: klassieke kleding met een twist.”

Ze is over geen van de genomineerden dit jaar buitengewoon enthousiast. „Alle kleding is secuur en mooi, maar niet zo spannend. De kostuums van Victoria & Abdul bevatten bijvoorbeeld veel handwerk en zijn mooi geborduurd, ze lijken heel waarheidsgetrouw.”

Vicky Krieps in het voor zes Oscars genomineerde Phantom Thread. Foto Annapurna Pictures

Phantom Thread, over de broeierige romance tussen een veeleisende jurkontwerper en een jonge vrouw in de jaren 50, zou de Oscar moeten winnen volgens Kraan. „De film gaat over mode, je ziet echt hoe de kleding wordt gemaakt. Acteur Daniel Day-Lewis maakte als voorbereiding voor zijn rol een echte Balenciaga-jurk na. Die scène van hem in van die lange, rode sokken is ook absoluut prachtig.”