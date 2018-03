Vrouwen spelen hoofdrol in nieuw seizoen Concertgebouw

Vrouwelijke dirigenten en componisten spelen een hoofdrol in het seizoen 2018-2019 van het Concertgebouw in Amsterdam. Zo zal sopraan en dirigent Barbara Hannigan het collectief orkest Ludwig leiden in december. Chef-dirigent Mirga Gražinytė-Tyla bezoekt Amsterdam met haar City of Birmingham Symphony Orchestra en Susanna Mälkki komt met het Helsinki Filharmonisch Orkest naar Amsterdam.

Als Composer in Residence koos Het Concertgebouw de Britse Tansy Davies: het is voor het eerst dat er een vrouwelijke huiscomponist werkt.

Verschillende uitvoerenden zullen muziek van vrouwelijke componisten, zoals Alma Mahler en Clara Schumann brengen, zo bleek op een persconferentie over het nieuwe seizoen.

Het succesvolle Turning East Festival van afgelopen jaar krijgt een vervolg in de reguliere programmering, met meer concerten van sterren uit het Midden-Oosten. De filmcyclus Star Wars zal met orkestbegeleiding in de Grote Zaal te zien zijn.

Eerbetoon RCO aan Louis Andriessen

Het Concertgebouw hield zijn bezoekcijfers op peil en verwelkomde afgelopen jaar zo’n 730.000 bezoekers binnen haar muren. Het gebouw kende een zaalbezetting van zo’n tachtig procent, het Koninklijk Concertgebouworkest zelfs van rond de negentig, waarvan een kwart nieuw publiek. Het accent ligt bij beiden de laatste jaren sterk op innovatie van het klassieke format, met onder meer een Club Night, kortere concerten met Essentials en Tracks, en buitenmuzikale elementen zoals beeldprojectie.

Het Koninklijk Concertgebouworkest brengt met Toneelgroep Amsterdam onder meer een nieuwe versie van Thomas Manns novelle Dood in Venetië. Zonder, verzekerde orkestdirecteur Jan Raes zijn gehoor, het ‘Adagietto’ uit Mahlers Vijfde Symfonie. Ook brengt chef Daniele Gatti tweemaal een eerbetoon aan componist Louis Andriessen, met uitvoeringen van Mysteriën en het destijds revolutionaire De Staat.