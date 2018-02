Een licht radioactieve glazen kwal

Overdag kan het je ontgaan. De gele gloed in het glas waaraan uranium als kleurstof is toegevoegd. Je zou zelfs kunnen denken dat het glas een beetje viezig is. Ook ’s nachts zie je niet direct iets bijzonders. Maar in het licht van een ultraviolette lamp gloeien de voorwerpen op en verspreiden een zachtgroen of gelig licht. Een bonbonnière of lampenkampje kan daardoor ineens de contouren van een kwal in een donkere oceaan aannemen.

In het glas zit een zeer lage concentratie uranium, Meetbaar voor geigertellers, niet gevaarlijk voor de gezondheid. De foto’s tonen een deel van de collectie van twee Zwitserse verzamelaars. Naast glaswerk hebben ze asbakken, lampen en sieraden van andere materialen waaraan uranium is toegevoegd.

De meeste voorwerpen komen uit de periode tussen 1870 en 1940, toen het in de mode was. Ze geven daardoor ook een tijdsbeeld. Want wie gebruikt er nu nog een sifon? Of, over vijftig jaar, een asbak voor binnen?

Het effect werd ontdekt in een zoektocht naar geschikte kleurstoffen voor glas. Nu wordt het vrijwel niet meer gemaakt. Alleen in Tsjechie en de VS.

In Nederland is het glas nooit echt in de mode geraakt, hoewel architect Berlage er graag mee werkte.