Verenigde Democraten winnen verkiezingen Sint-Maarten

De Verenigde Democraten hebben de parlementsverkiezingen op Sint-Maarten gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag, die de partij zeven van de vijftien zetels in het parlement geeft. De opkomst bij de verkiezing is uitgekomen op 62 procent, minder laag dan gevreesd.

De uitslag lijkt relatief gunstig voor de afspraken over de wederopbouw met Nederland. De Verenigde Democraten is de nieuwe partij van oud-premier Sarah Wescot-Williams en de controversiële politicus Theo Heyliger. Hoewel Heyliger een moeizame geschiedenis met Nederland heeft, vanwege beschuldigingen van corruptie, hebben de Verenigde Democraten gezegd de afspraken die na orkaan Irma met Den Haag over de wederopbouw zijn gemaakt te willen respecteren. Omdat de partij met zeven zetels net geen absolute meerderheid heeft, zullen ze op zoek moeten naar een coalitiepartner.

Marlin behoudt vijf zetels

De Nationale Alliantie, de partij van oud-premier William Marlin, behoudt zijn vijf zetels in het parlement. Marlin werd in het najaar door het parlement weggestuurd omdat hij niet wilde voldoen aan de twee voorwaarden die Nederland voor de 550 miljoen aan wederopbouwgelden had gesteld: bestrijding van corruptie en een betere grensbewaking. Hoewel Marlin niet door de kiezer is afgestraft, lijkt zijn partij met deze uitslag weinig kans te maken op regeringsdeelname.

Twee kleinere partijen kunnen de Verenigde Democraten ook aan een meerderheid helpen in het parlement. De USP van de omstreden politicus Frans Richardson haalde twee zetels, de christelijke partij SMCP komt nieuw in het parlement met één zetel. USP-leider Richardson werd onlangs nog opgepakt op verdenking van fraude en corruptie en was eerder negatief over de afspraken met Nederland.

Kabinet ziet 'perspectief voor samenwerking'

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) zegt in een eerste reactie dat de uitslag „perspectief biedt voor samenwerking”. Knops hoopt dat er snel een coalitie kan worden gevormd die met Nederland blijft samenwerken aan de wederopbouw.

Vanwege de nog altijd ingrijpende gevolgen van orkaan Irma voor het eiland werd vooraf gevreesd voor een zeer lage opkomst. Maar die kwam met 62 procent niet veel lager uit dan bij de laatste verkiezingen in 2016 (65 procent).

Volgens D66-leider Alexander Pechtold, die onderdeel was van een internationaal team van waarnemers, zijn de verkiezingen zonder grote problemen of incidenten verlopen. Bij het lokale Openbaar Ministerie kwamen volgens Pechtold twee aangiftes van stemmen kopen binnen, maar die bleken die al snel te berusten op misverstanden. De waarnemers waren volledig vrij om overal te kijken en mensen te spreken, zegt Pechtold. Hij prijst het „indrukwekkende werk” van de 170 Nederlandse agenten en marechaussee op de verkiezingsdag en is voorzichtig positief over de uitslag. Pechtold heeft het gevoel dat de Sint-Maartense politiek „het gedoe over de Nederlandse voorwaarden achter zich heeft gelaten”.