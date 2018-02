Vastgezet PYD-kopstuk Saleh Muslim vrijgelaten in Praag

Saleh Muslim, een voormalig leider van de belangrijkste politieke beweging van de Syrische Koerden (PYD), is dinsdag in Praag vrijgelaten. Een Tsjechische rechter bepaalde dat Muslim niet langer mocht worden vastgehouden, aldus Reuters. Hij moet wel op Europees grondgebied blijven voor rechtszaken die Turkije tegen hem wil voeren.

De 67-jarige Muslim werd zondag in Praag vastgezet op verzoek van Turkije. Hij wordt door Turkse autoriteiten beschuldigd van opruiing en betrokkenheid bij een aanslag. Muslim was in de Tsjechische hoofdstad voor een congres en werd daar in een hotel gefotografeerd door een Turkse congresbezoeker. Nadat hij op de foto was herkend, vroeg Turkije om vastzetting en uitlevering. Dat land plaatste hem twee weken eerder op een opsporingslijst.

Uitlevering

De Tsjechische rechter besloot dinsdag om Muslim in plaats daarvan vrij te laten, op voorwaarde dat hij op Europees grondgebied blijft en aanwezig is bij de rechtszaken die Turkije tegen hem wil aanspannen. Muslim kan nog steeds worden uitgeleverd, maar of dit gebeurt is afhankelijk van Tsjechische rechters. Muslim liet via zijn advocaat weten de rechtsgang niet te zullen belemmeren en toestemming te hebben om tussentijds in Finland te verblijven.

‘Steun voor terrorisme’

De Turkse regeringswoordvoerder Bekir Bozdag zei dat het besluit om Muslim vrij te laten, de verstandhouding tussen Tsjechië en Turkije “zeker niet ten goede komt”. Volgens hem is de vrijlating in strijd met de internationale wetgeving en komt de beslissing neer op steun voor terrorisme.

Volgens de Turkse premier Binali Yildirim is het besluit een “test” van de bereidwilligheid van de Tsjechen om een NAVO-bondgenoot te steunen. Dinsdag wees Turkije het verzoek af om twee vastgezette Tsjechische verdachten te ruilen voor Muslim.

‘Betrokken bij aanslag’

De voormalig co-voorzitter van de PYD wordt in Turkije gezien als terrorist vanwege mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara in 2016 waarbij 36 mensen om het leven kwamen. De PYD en haar militaire tak, de YPG, worden door Turkije bovendien gezien als terreurorganisaties en verlengstukken van de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Muslim is nog altijd betrokken bij de PYD, een partij die traditioneel twee co-voorzitters heeft.

De PYD is de belangrijkste partij in de autonomie gebieden in Syrië. Turkije wil voorkomen dat de PYD en YPG daar een eigen staat langs de grens met Turkije stichten. Om de Koerden te verdrijven, begon Turkije eind januari een militaire operatie tegen de YPG in de Noord-Syrische regio Afrin.