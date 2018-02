Trumps centrale bankier zet beleid voorgangster voort

De Amerikaanse centrale bank zal onder de nieuwe topman Jerome Powell het beleid van de vorige voorzitter Janet Yellen voortzetten. Dit heeft Powell dinsdag laten weten aan het Amerikaanse Congres, tijdens de Humphrey-Hawkins-voordracht die elk half jaar plaatsvindt.

Powell kwam begin deze maand in functie, nadat president Trump Yellen niet de gangbare tweede termijn gunde.

De nieuwe Fed-topman maakte echter duidelijk niet te breken met het beleid van zijn voorgangster. De Amerikaanse economie heeft dit jaar te maken met ‘wind in de rug’, afkomstig van het stimulerende begrotingsbeleid van de regering-Trump en de buitenlandse vraag naar Amerikaanse producten. „In het verkennen van een geschikt pad voor het monetaire beleid zullen we een balans moeten vinden tussen het vermijden van oververhitting van de economie en een duurzame inflatie van 2 procent”, aldus Powell.

Omdat lonen en inflatie recent wel lijken aan te trekken, heeft de Fed de markten al onder Yellen rijp gemaakt voor een drietal rentestappen van 0,25 procentpunt. Die zouden het officiële tarief van de Fed, de zogenoemde Federal fund rate, nog dit jaar moeten optrekken van tussen 1,25 en 1,5 procent nu naar tussen 2 en 2,25 procent. Economen van ING lieten dinsdag in een reactie echter weten in Powells toespraak reden te zien om nog een vierde rentestap te verwachten dit jaar.

Powell, die drie weken geleden op zijn eerste werkdag als Fed-voorzitter te maken kreeg met een flinke koerscorrectie op Wall Street, zei dat die gebeurtenis, en de stijgende rente op langlopende Amerikaanse staatsschuld, niet schadelijk zijn voor de economische groei.

Speculatie in onrust leek afgelopen maand een belangrijke reden voor de koersval op de beurzen. Lees ook: Wall Street zaaide zijn eigen onrust

Powell zei ook verder te gaan met het langzaam afbouwen van de balans van de Fed, die door het opkopen van staatsleningen en onder meer gebundelde hypotheekleningen was aangezwollen tot 4.516 miljard dollar in 2015. Door niet langer te kopen en bestaande leningen te laten aflopen is de balans inmiddels wat gekrompen tot 4.412 miljard dollar. Vóór de financiële crisis van 2008 bedroeg het balanstotaal van de Fed nog 900 miljard. Powell bevestigde de balans terug te willen brengen tot ruwweg tussen 2.500 miljard en 3.000 miljard dollar.

Op de financiële markten werd nauwelijks gereageerd op de voordracht van Powell, die zei te hechten aan ‘continuïteit’ in het monetaire beleid. De aandelenmarkten bleven min of meer op peil. Alleen de koers van de dollar trok aan, met een half procent, tot 1,2226 dollar per euro vlak na Powells voordracht.