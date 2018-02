Kushner mag niet meer bij geheime briefing zijn

Lees ook dit stuk van NRC-correspondent Guus Valk over het Witte Huis-personeel met een tijdelijke vergunning: Is Trumps personeel een risico?

Kushner is niet de enige wiens toegang tot geheime documenten wordt beperkt. Alle medewerkers in het Witte Huis die een tijdelijke vergunning hebben, mogen daar nu minder mee. Als het antecedentenonderzoek van een medewerker van de president nog niet is voltooid, dan krijgt hij slechts een tijdelijke vergunning om geheimen in te zien. Vroeger kwam dit sporadisch voor, maar in het Witte Huis van Trump lopen 130 mensen rond wier screening nog niet is voltooid.

De schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, mag niet meer aanschuiven bij de dagelijkse geheime briefing voor de president door de inlichtingendiensten. Kushner, een van de belangrijkste adviseurs van de president, had al een jaar slechts een tijdelijke ‘security clearance’. Dat betekent dat hij geen uitgebreide achtergrondcheck heeft ondergaan. Desondanks was Kushner bijna altijd aanwezig. De afgelopen weken is hij steeds meer weggehouden bij de geheime informatiesessie, melden bronnen aan persbureau Reuters.

Trump kiest Brad Parscale als nieuwe campagnleider herverkiezing

Brad Parscale is de nieuwe campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020. Dat is te lezen in een verklaring die dinsdag werd gepubliceerd op Trumps website.

Parscale ging naar aanloop van de verkiezingen in 2016 over alle digitale media-uitingen van Trumps campagneteam. Het is ongebruikelijk dat een zittende president drie jaar voor de herverkiezing al een nieuwe campagneleider aanwijst, bericht CNN.

Spannende tijd

Eric Trump, Donald Trumps tweede zoon en uitvoerend directeur van het zakenimperium van de president, omschreef Parscale volgens AP als een "groot talent":

Hij geniet het complete vertrouwen van de hele familie. Zijn inzet was cruciaal in ons succes van 2016. Hij is de perfecte kandidaat om aan het roer van de campagne te staan.

In de verklaring liet het campagneteam weten dat Parscale ook aan de slag zal gaan bij de tussentijdse verkiezingen in november. De 'midterms' beloven een spannende tijd te worden voor de Republikeinen. De waardering voor Trump is historisch laag en de aanstaande Congresverkiezingen zijn een goede graadmeter voor het draagvlak van de regering Trump onder kiezers. De kans bestaat dan ook dat de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen.

Een bijkomende factor is het vertrek van een groot deel van de Republikeinse leden van het Huis. Zij stellen zich niet meer kandidaat en dus zullen de Republikeinen met nieuwkomers stemmen moeten winnen om hun meerderheid te behouden.

Eerdere campagneleiders opgestapt

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 heeft Trump een aantal campagneleiders versleten. Zijn eerste campagneleider Corey Lewandowski stopte in juni 2016. Lewandowski werd een aantal maanden eerder gearresteerd voor de mishandeling van een vrouwelijke journalist.

Zijn opvolger Paul Manafort stapte in augustus op omdat hij in Oekraïne onder meer pro-Russische belangen verdedigde. Manafort zou daarmee tientallen miljoenen te hebben verdiend. De zaak wordt onderzocht door speciaal aanklager van het Rusland-onderzoek Robert Mueller. Na Manafort ging Steve Bannon als topstrateeg mee met Trump naar het Witte Huis. In augustus 2017 moest hij het veld ruimen.