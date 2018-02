The Presidential Podcast 48: Van Woede en Wapens

Het lijkt een rituele dance macabre: een boze schutter maait scholieren neer, er zijn ‘thoughts and prayers’ en verder gebeurt er niets. Maar na de slachting in Florida lijkt het anders. En de scholieren die in actie zijn gekomen hebben daarbij misschien juist wel voordeel van het Trump-klimaat in Amerika, analyseert NRC-correspondent Guus Valk in gesprek met VPRO-presentator Chris Kijne.