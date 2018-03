Britse antiterreurbaas: ernstige dreiging van extreemrechts

Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een ernstige terreurdreiging uit extreemrechtse hoek. Dat heeft Mark Rowley, de hoogste antiterreurbaas van de Britse politie, maandag gezegd tijdens zijn afscheidsrede, melden Britse media. Volgens Rowley heeft de politie het afgelopen jaar vier aanslagen uit extreemrechtse hoek voorkomen. Hij sprak van een nieuwe „organisatie van blanke racisten en neonazi’s die precies dezelfde doelen voor ogen heeft als iedere andere op geweld gerichte terreurbeweging.” De rechtsextremisten leggen bovendien steeds meer contacten met gelijkgestemden in het buitenland, waarschuwde Rowley. Vorig jaar reed een man in Londen een moskeeganger dood met een bestelbus. In 2016 vermoordde een man met nazi-sympathieën het parlementslid Jo Cox. (NRC)