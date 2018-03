Blokhuis twee weken buiten functie na overlijden dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) legt de komende twee weken zijn werk neer. Aanleiding is het plotselinge overlijden van zijn achttienjarige dochter Julia. Het ministerie van VWS meldt dinsdag op Facebook dat zij eind vorige week met spoed was opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht vanwege ernstige uitvalverschijnselen, die waarschijnlijk het gevolg waren van een auto-immuunziekte. Julia Blokhuis was de jongste van vier dochters. In een verklaring omschrijft het gezin haar als een „zachtaardig, sociaal en lief meisje” dat altijd klaarstond voor anderen. De taken van Blokhuis worden tijdelijk overgenomen door de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). (NRC)