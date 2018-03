Staatssecretaris Blokhuis legt werk tijdelijk neer om overlijden dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) legt de komende twee weken het werk neer. Aanleiding is het overlijden van zijn 18-jarige dochter. Zij overleed zondag plotseling, nadat ze eind vorige week met spoed was opgenomen in het ziekenhuis, meldt het ministerie van VWS dinsdag.

Julia Blokhuis werd opgenomen in het Utrechtse UMC wegens ernstige uitvalverschijnselen, die waarschijnlijk het gevolg waren van een auto-immuunziekte. Ze was de jongste van vier dochters.

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van de dochter van staatssecretaris Paul Blokhuis en zijn vrouw Ida. Julia Blokhuis werd eind vorige week onverwacht met spoed opgenomen vanwege zeer ernstige uitvalsverschijnselen door nog onbekende oorzaak, waarschijnlijk als gevolg van een auto-immuunziekte. De mensen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht hebben er de afgelopen dagen alles aan gedaan om de ziekte te overwinnen. Julia Blokhuis is de jongste van vier zussen. Zij is 18 jaar geworden. Het gezin omschrijft Julia als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje. Zij stond altijd klaar voor anderen. Alle medewerkers van het ministerie van VWS wensen de familie Blokhuis heel veel sterkte en kracht toe in de verwerking van dit grote verlies.

Volgens een woordvoerder vervangen hoge ambtenaren van het ministerie zo mogelijk Blokhuis. Als er een bewindspersoon nodig is, kunnen minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) hem vervangen. Vanwege het voorjaarsreces stonden de komende weken sowieso geen afspraken gepland.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Seegers heeft in een verklaring namens de fractie zijn condoleances aangeboden.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Hugo de Jonge van de VVD is. Dat is onjuist: hij is politicus voor het CDA.