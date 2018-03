Spionnen die bij een beetje bloot al in katzwijm vallen

Spionagefilm Red Sparrow Regie: Francis Lawrence. Met: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Thekla Reuten, Jeremy Irons, Charlotte Rampling. In: 104 bioscopen ●●●●●

Het ene moment zien we een mobiele telefoon die omgewisseld moet worden, het andere moment is er sprake van een stapeltje floppy disks met geheime informatie: het is volslagen onduidelijk in welk tijdperk spionagefilm Red Sparrow zich nou eigenlijk afspeelt. Wat wel duidelijk wordt is dat de Russen de aartsvijand van Amerika zijn, alsof de Koude Oorlog nog steeds voortduurt – en misschien is dat ook wel zo.

Jennifer Lawrence speelt ballerina Dominika Egorova. Na een ongeluk dringt haar sinistere oom (Matthias Schoenaerts), werkzaam bij de Russische inlichtingendienst SVR, haar een opleiding tot verleidster op, een zogenaamde ‘rode mus’. Een aanbod dat zij niet kan weigeren, al was het maar om haar hulpbehoevende moeder financieel te kunnen blijven ondersteunen. Een rode mus is een spionne die opgeleid wordt om haar seksualiteit te gebruiken om informatie te ontfutselen aan Ruslands vijanden. Meestal mannen die zo onnozel zijn dat ze bij een beetje bloot al in katzwijm vallen en geheimen onthullen. Blijkbaar worden mannelijke spionnen niet getraind in libidobeheersing.

Je kunt beargumenteren dat Red Sparrow heel erg een film is over de onderdrukking van vrouwen die ook nog eens seksueel geweld te verduren krijgen of zelfs marteling. De film is daar echter tamelijk hypocriet in: Lawrence mag dan wel een sterke en slimme vrouw spelen, toch laten de makers maar wat graag verlekkerd haar lichaam zien. Een lichaam dat er mag zijn maar dat het ook flink te verduren krijgt: Red Sparrow is bij vlagen martelporno.

En dan is er nog de plot die ingewikkeld lijkt, maar voor wie wel eens een paar spionnenfilms zag niet zo verrassend is. De film is in feite een lang uitgerekte variant op Wie is de mol? Het levert uiteindelijk weinig op. De ruim twee uur die Red Sparrow duurt is buitengewoon oninteressant, daar kan zelfs Jennifer Lawrence weinig aan veranderen.