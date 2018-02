‘Sonny with the Golden Boots’ voor even terug in Amsterdam

‘Sonny with the Golden Boots’ in maart 1996 op Wembley.

Het is één uur in de middag op een winterdag in 2018 als de Londense taxichauffeur Luke ‘Sonny’ Pike voor het eerst in twintig jaar terugkeert bij zijn oude club Ajax. Hij is 34 jaar, draagt een dikke zwarte jas met capuchon, een nette spijkerbroek en bruine gympen. Hij stapt uit een auto en wordt net als vroeger gefilmd door cameraploegen. Het regent, het waait en het is koud. Toch lijkt Pike gelukkig.

Zijn vrouw Rosie loopt naast hem. Drie jaar geleden vertelde hij haar ineens iets vreemds. Hij had als jongetje op hoog niveau gevoetbald en alle Engelse topclubs wilden hem hebben. Op zijn zevende was hij beroemd. De tabloids noemden hem de ‘nieuwe Maradona/George Best/Paul Gascoigne’. Een van zijn bijnamen was ‘Sonny with the Golden Boots’ en hij werd helemaal een fenomeen toen scout Ton Pronk hem op zijn twaalfde vroeg voor Ajax. Rosie wist dat niet. Haar man had geprobeerd dat te verdringen.

Mister Ajax

Pike neemt de trap naar de kantine van De Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax. Rosie filmt hem met haar telefoon. In de verte zit Sjaak Swart. Iemand zegt: „That’s mister Ajax. All-time goalscorer of Ajax.” Een Britse verslaggever van de site Goal.com gaat naar mijnheer Swart. Hij legt uit wie Pike is en wat hij bij Ajax komt doen. Ze lopen samen naar Pike. „Nice to meet you, mister Swart”, zegt Sonny. „Spreek je geen Nederlands meer?”, vraagt Swart. Pike lacht verlegen en vertelt dat hij maar één seizoen in Amsterdam heeft gespeeld. Dat was in 1996, het jaar nadat Ajax de Champions League won. Swart: „Waarom ben je gestopt met voetbal?” Pike: „Ik kon er niet meer van genieten.”

Roofovervallen

Swart neemt afscheid. Pike loopt naar een wand met een elftalfoto uit het seizoen 1995/1996. Hij herkent Kluivert, Litmanen, De Boer, De Boer, Van der Sar en heeft geen idee wie Arnold Scholten is. Pike raakt ontroerd als hij de vorig jaar overleden hoofdscout Ton Pronk ziet. Hij was altijd vriendelijk tegen Sonny en haalde hem naar Amsterdam. Sonny’s vader Mickey, een stucadoor die in de gevangenis had gezeten voor roofovervallen, ging met hem mee. Mickey hield eigenlijk niet van voetbal, maar hij werd Sonny’s manager en pr-man toen hij zag hoe lucratief zijn zoon kon zijn. Hij regelde sponsors voor zijn zoon en verkocht de juwelen van zijn vrouw om een privétrainer voor hem in te huren.

De man van Goal.com zegt: „Laten we even buiten rondkijken Sonny. Hopelijk regent het niet meer.” Pike neemt de trap naar beneden. Twee cameraploegen volgen hem. Het regent nog steeds. De man van Goal.com vraagt naar zijn eerste dagen bij Ajax. Wie kwam hij tegen, wat maakte hij mee, hoe was dat voor een straatjongen uit Noord-Londen? Pike moet lopend langs het hoofdveld van De Toekomst antwoord geven en hij krijgt de tip ‘zo natuurlijk mogelijk te doen’.

Pike stapt over een grote plas en hij wandelt langs de hoofdtribune van sportpark De Toekomst naar het Adidas mi-Coach Performance Center, zoals de overdekte trainingshal wordt genoemd. Binnen wijst Pike naar het zestienmetergebied van het kunstgrasveld. Op die afstand stond hij ongeveer toen hij in 1996 zijn eerste wedstrijd voor Ajax speelde. Hij schoot en de bal ging in de bovenhoek. De man van Goal.com vraagt: „Kun je dat moment naspelen?” Pike twijfelt. Als kindsterretje dwong zijn vader hem veel te vaak dingen tegen zijn zin in te doen en bij de opnames van een reclamefilmpje voor McDonalds moest hij de bal zo lang hooghouden dat hij geblesseerd raakte. Op een dag besloot Sonny alles anders te doen en hij nam afstand van zijn vader.

Er vliegt een vliegtuig over het Adidas Performance Center. Regen tikt ritmisch op het dak. Pike zegt: „Het was overweldigend toen ik hier voor het eerst kwam. Ajax was toen als Barcelona nu en mijnheer Pronk stelde me voor aan Overmars, Rijkaard, Litmanen, noem maar op. Ik mocht aanwezig zijn bij een training van het eerste en mijnheer Pronk gaf me een trainingspak van Ajax. It was sort of like a dream.”

Louis van Gaal

Op een middag zaten Mickey en Sonny in de kantine. Ze dronken thee. Een man zette een doos met biscuitjes op tafel. Hij stelde zich voor in raar Engels en zei: ‘Jij komt uit Engeland hè? Ik hoor dat je goed bent.’ De man ging weg. Mickey vroeg Pronk: ‘Wie is die vent?’ ‘Louis van Gaal. Our headcoach.’

Pike lacht en vertelt: „Ik kwam een paar keer per jaar over vanuit Londen. Dan bleef ik vaak een week of zo. Het moet soms raar zijn geweest voor de andere jongens. De media-aandacht bij mij was, laten we zeggen, anders. Bij mijn eerste wedstrijd voor Ajax werd ik net als nu gevolgd door twee cameraploegen. I was sort of a celebrity.”

De lach verdwijnt van zijn gezicht als hij zegt: „Soms vonden leeftijdsgenoten al die aandacht voor mij niet leuk. Bij een toernooi in Denemarken met de beste voetballers uit Londen kwam er een leeftijdsgenootje naar me toe met een Shoot Magazine. Ik dacht dat hij me een artikel wilde laten zien, maar ik moest mijn handtekening in het blad zetten. Het was allemaal een beetje surrealistisch.”

Pike noemt zijn trainingen en wedstrijden bij Ajax nu „de mooiste tijd uit mijn voetballeven”. Hij voelde zich toen voor het laatst voetballer in plaats van ‘Sonny with the Golden Boots’. Het ging mis toen hij weer tijdelijk in Engeland ging spelen. Ouders van de tegenstanders riepen bij zijn wedstrijden: ‘Breek de benen van dat Ajax-joch!’ of ‘Trek hem aan zijn haar!’ Sonny werd daar neerslachtig van en zocht troost in voedsel. Hij kwam wat aan en leek altijd een stap te laat te zijn. De scouts van Ajax en Chelsea lieten niets meer van zich horen.

Luke ‘Sonny’ Pike in de trainingshal op Ajax’ jeugdcomplex. Foto Erik Brouwer

Stoppen als taxichauffeur

Na twintig minuten loopt Pike de sporthal uit. Het is alleen maar harder gaan regenen. Hij zegt dat hij wil stoppen als taxichauffer en langs profclubs gaan om zijn verhaal te vertellen. Iedereen ziet het volgens hem „als je een gebroken been hebt, maar niemand lijkt het door te hebben als het mentaal niet goed met je gaat”. Daarom is hij vandaag ook bij Ajax. Hij wil weten hoe zij het aanpakken als de druk op veel te vroege leeftijd te hoog wordt.

Bij hem is dat duidelijk gebeurd. Op zijn zeventiende speelde hij een proefwedstrijd voor Crystal Palace tegen Tottenham Hotspur. Na 25 minuten begon zijn hoofd „te draaien”. Hij liep het veld uit en kleedde zich trillend om. Hij nam de bus naar huis en zei tegen zijn moeder: ‘I am done.’ Hij vertelde ook zijn vader dat hij niet meer wilde voetballen. Mickey zei: ‘Dan heb ik geen zoon meer.’ Ze hebben elkaar nooit meer gezien.

Jeugdidool Bergkamp

Rosie is zo hoog mogelijk op de Bobby Haarms-tribune gaan zitten om zich tegen de regen te beschermen. Ze wordt zelfs daar nat en ze keren terug naar de kantine. Pike ziet Sjaak Swart en weet nu wel wie hij is. Ze poseren samen bij een vitrine met bekers. Een zwartwit foto van Sonny’s jeugdidool Dennis Bergkamp hangt vlak boven hem.

Pike gaat zitten aan een tafel. Hij begint over het boek dat momenteel over hem wordt geschreven. De auteur is een oud-tennisverslaggever van de The Times of London die al eens een boek schreef met David Beckham. Ze hebben veel met elkaar gesproken en Pike voelt zich prettig bij hem. Hij wordt ook gevolgd voor een documentaire en hij zegt: „Netflix en de BBC hebben serieuze interesse. Net als Channel Four.”

Een singer-songwriter schreef het lied ‘Sonny Pike, how can I save your life?’

Zijn donkerste periode zal er ook in voorkomen. Nadat Pike was gestopt met voetbal, kwam hij lange tijd zelden uit zijn kamer. Hij overwoog een einde aan zijn leven te maken. Zijn moeder liet hem nooit te lang alleen. Hij knipte zijn zwarte krullen af en stelde zich aan vreemden voor onder een pseudoniem of als Luke. Over zijn tijd bij Ajax sprak hij nooit. Niemand wist of hij nog speelde. Er gingen geruchten dat hij dakloos was. Een singer-songwriter schreef het lied ‘Sonny Pike, how can I save your life?’. Op zijn 23ste ontmoette hij Rosie. Hij was toen „out of control” en had „geen doel in mijn leven”. Ze kregen een dochter genaamd Freya en vanaf toen ging het weer beter.

Richard Witschge loopt voorbij. Ajax-directeur Overmars komt ernstig kijkend de trappen op. Een jeugdspeler maakt de tafels schoon. Pike zegt: „Er komen zoveel herinneringen terug, you know wha’ I mean?”

Ajax-pennenset

De man van Goal.com stelt weer wat vragen. Een andere verslaggever interviewt hem een half uur. Rosie begint ongeduldig te worden en pas aan het einde van de middag zijn ze vrij. Ze hebben afgesproken met Engelse vrienden in W Amsterdam, een vijfsterrenhotel in de Spuistraat, en maken een wandeling rond de Dam. Ze hebben een tafel geboekt bij barbecuerestaurant Castell aan de Lijnbaansgracht, maar gaan eerst naar binnen bij een Ajax-fanshop. Luke ‘Sonny’ Pike koopt een Ajax-bal voor zijn vierjarige zoontje en een Ajax-pennenset voor zijn dochter. Hij rekent af en loopt naar buiten.