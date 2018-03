Journalist doodgeschoten

In Slowakije zijn onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn partner afgelopen weekend doodgeschoten in hun woning in Velka Maca, ten oosten van de hoofdstad Bratislava. De moorden hebben volgens politiechef Tibor Gaspar „waarschijnlijk” te maken met de „onderzoeksactiviteiten” van Kuciak. Hij onderzocht malversaties in het vastgoed, waarbij mogelijk politici betrokken zijn. Premier Robert Fico heeft de moorden veroordeeld. Collega’s van Kuciak krijgen politiebescherming. Voor nieuwssite Aktuality.sk schreef Kuciak onder andere over vermeende belastingfraude bij de ontwikkeling van een luxe-appartementencomplex in Bratislava. (Reuters, AP)