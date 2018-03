Saoedischelegertop naar huis gestuurd

De Saoedische koning Salman heeft afgelopen nacht grote schoonmaak gehouden onder de legerleiding in zijn land. Onder meer de stafchef en de bevelhebbers van de lucht- en landmacht zijn per koninklijk decreet vervangen.

De bekendmaking door het officiële Saoedische persbureau SPA is onderdeel van een flink aantal andere decreten en werd niet nader toegelicht. De enige informatie over de wijzigingen kwam van prins Faisal bin Farhan, die op de Saoedische ambassade in Washington werkt. Op Twitter schreef de prins dat de hervormingen het resultaat zijn van „jarenlange inspanning” en dat de ingrepen erop zijn gericht om de Saoedische defensie op lange termijn goed te laten functioneren.

De aankondiging komt op een moment dat Saoedi-Arabië onder toenemende druk staat wegens zijn harde militaire optreden in buurland Jemen. Daar woedt sinds 2011 een burgeroorlog. Met luchtaanvallen strijdt Riad tegen shi’itische Houthi-strijders, die de Jemenitische president Saleh verjoegen. Onder de tienduizend doden die zijn gevallen, zijn veel burgers. In Jemen is volgens hulporganisaties en de VN een humanitaire crisis gaande. 17,8 miljoen Jemenieten hebben dringend voedselhulp nodig, drie miljoen burgers zijn dakloos.

Dinsdag werd in Riad ook de opvallende benoeming bekend van een vrouwelijke onderminister op het ministerie van Arbeid en Sociale Ontwikkeling, Tamadhir bint Yosif al-Rammah. Dat past in het streven het land een liberaler aanzien te geven.