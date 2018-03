Poetin kondigt dagelijkse gevechtspauzes aan in Syrië

De Russische president Poetin heeft opdracht gegeven dagelijks een humanitaire gevechtspauze van vijf uur in acht te nemen in de zwaar belegerde rebellenenclave Oost-Ghouta in Syrië. De eerste gevechtspauze zou deze dinsdagochtend ingaan. De pauzes duren van 9 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s middags. Ook moet er een „humanitaire corridor” komen waarlangs burgers het gebied kunnen verlaten.

De enclave in de buurt van Damascus, waar 393.000 burgers vastzitten, wordt al weken zwaar gebombardeerd door Syrische troepen met Russische steun. In de afgelopen week zouden ruim 560 mensen bij bombardementen zijn omgekomen.

Zaterdag eiste de VN-Veiligheidsraad dat alle strijdende partijen vijandelijkheden zouden staken voor op zijn minst dertig opeenvolgende dagen. Secretaris-generaal Antonio Guterres zei maandag dat de resolutie onmiddellijk uitgevoerd moet worden. „Oost-Ghouta kan niet wachten. Het is de hoogste tijd om een einde te maken aan deze hel op aarde.” De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat de wapenstilstand die de VN eisen pas zal ingaan als „alle betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt over hoe die moet worden ingevoerd.” (Reuters)