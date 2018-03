‘Bollywoodactrice Sridevi verdronk in bad in hotel’

De politie in Dubai zegt dat de Indiase actrice Sridevi, die zaterdag op 54-jarige leeftijd om het leven kwam, verdronken is in het bad van haar hotel in Dubai. Ze zou alcohol hebben gedronken, zeggen agenten die anoniem willen blijven omdat ze niet met de pers mogen praten.

Sridevi, geboren als Shree Amma Yanger Ayyapan, was een van de eerste grote vrouwelijke filmsterren in de door mannen gedomineerde Indiase filmwereld. Sridevi was op bezoek in Dubai bij een bruiloft van haar neef. Indiase nieuwsmedia citeerden na haar dood haar zwager Sanjav Kapoor, die zei dat de actrice door een hartstilstand omkwam. Maandag tweette de politie in Dubai dat ze om het leven kwam door „verdrinking in het bad, nadat ze haar bewustzijn had verloren”. (AP)