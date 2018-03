Comcast heeft miljarden over voor Britse tv-zender Sky

De Amerikaanse kabelreus Comcast heeft een bod gedaan op de Britse televisiezender Sky. Comcast bied 22,1 miljard pond, ongeveer 25 miljard euro. Dat is flink meer dan het overnamebod van 21st Century Fox op Sky, ruim een jaar geleden, van 11,7 miljard pond voor 61 procent van het Britse bedrijf. De overige 39 procent had het imperium van Rupert Murdoch al in handen. Sky zou overgaan in handen van Disney als gevolg van de deal met 21st Century Fox. De overname is echter nog steeds niet afgerond. De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority heeft twijfels over de macht van Rupert Murdoch, ook eigenaar van kranten The Sun en The Times, op de Britse nieuwsmarkt. De Britse cultuurminister moet begin mei een oordeel vellen over de voorgenomen deal. (ANP)