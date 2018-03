Oostenrijkse publieke omroep klaagt vicekanselier aan

De Oostenrijkse publieke omroep (ORF) en een presentator van de omroep hebben vicekanselier Heinz-Christian Strache aangeklaagd, meldt persbureau Reuters. De voorman van de rechts-populistische partij FPÖ zou de omroep en een nieuwslezer hebben beschuldigd van leugens.

Twee weken geleden plaatste Strache op Facebook een foto van presentator Armin Wolf met de tekst: “Er is een plaats waar leugens nieuws worden. En die plek is ORF.” Daaronder stond in kleine lettertjes: “Het beste van nepnieuws, leugens en propaganda, nepcultuur en verplichte vergoedingen, regionaal en internationaal - op televisie, op de radio en op het Facebook-profiel van Armin Wolf.” De post is inmiddels verwijderd.

Strache schreef in het bijschrift ‘Satire’ en heeft zijn excuses aangeboden aan Wolf, maar de presentator zet de zaak door. De directeur van de publieke omroep Alexander Wrabetz zegt dat Strache de reputatie van ORF heeft geschaad: “Vicekanselier Strache beschuldigt de ORF ervan nepnieuws, leugens en propaganda te verspreiden door ORF-materiaal te bewerken.” Ook zegt ORF stappen te ondernemen tegen Facebook omdat de post niet werd verwijderd toen ze erom vroegen.

Partijdigheid

Strache beticht de omroep al langer in Facebookposts van partijdigheid. Volgens hem is de ORF te links. Eerder heeft Strache al gezegd dat de omroep objectiever moet zijn en hij dreigde de licentievergoedingen van de omroep te schrappen.

De Oostenrijkse president Alexander van Bellen veroordeelde de uiting van Strache. “Kleinerende opmerkingen of een persoon beschuldigen van liegen zonder bewijs, verdienen geen plek in ons openbare debat. Het is niet respectvol en trekt de persvrijheid in twijfel.”