Zuid-Korea roept op tot dialoog

President Moon Jae-in van Zuid-Korea riep Noord-Korea en de VS op om een beetje inschikkelijk te zijn zodat een gesprek over oplossing van de crisis rond het wapenprogramma van Noord-Korea mogelijk wordt. Zondag zei Pyongjang bereid te zijn tot een dialoog. President Trump zei maandag dat ook hij bereid is tot een gesprek, maar alleen onder voorwaarden. „Ze willen praten, wij willen praten maar alleen als de randvoorwaarden in orde zijn. We zullen zien wat er gaat gebeuren, dat is nu mijn houding.” De VS vinden het niet acceptabel dat Noord-Korea een kernwapen ontwikkelt dat de VS kan raken. (Reuters)