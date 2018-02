Niet stemmen? Dan vind je in Rusland een homo in je keuken

Wat gebeurt er als je als Rus niet gaat stemmen bij de presidentsverkiezingen van 18 maart? Dan kun je zomaar wakker worden in een wereld waar zwarte mannen in het leger zitten, kinderen zich op school moeten laten bewaken, en er een adoptie-homo in je keuken zit. Wil je dit soort verschrikkingen uit de weg gaan, dan kun je maar beter gaan stemmen, zo luidt de boodschap van een reeks video’s die de afgelopen dagen op YouTube verscheen.

De hoofdpersoon van het inmiddels meest besproken filmpje heeft in ieder geval niet aan zijn burgerplicht voldaan. En dus wordt hij de dag na de verkiezingen prompt uit zijn bed gebeld door een generaal die, vergezeld door een zwarte soldaat, hem komt halen voor de dienstplicht, die door de nieuwe president ‘immers’ is verhoogd naar 65 jaar. Geschrokken gooit de man de deur dicht, waarop hij in de hal zijn zoon tegen het lijf loopt, die hem om 4 miljoen roebel (58.000 euro) vraagt „voor beveiliging op school”.

Hoofdschuddend beent de man vervolgens naar de keuken, waar hij zijn vrouw treft en een in roze shirt gehulde jongeman. „Wat is er nou?”, vraagt de vrouw haar stomverbaasde echtgenoot. „Er is toch een nieuwe wet die zegt dat ieder gezin een homo in huis moet nemen die in de steek is gelaten? Hij blijft nog een week, als hij niemand anders vindt, moet jij met hem.” De nagel-vijlende, banaan-etende jongen aan de keukentafel werpt hem een hitsige blik toe en zegt triomfantelijk: „Wet is wet”.

De video’s deden sinds hun verschijning heel wat stof opwaaien. Hoewel journalisten de makers achterhaalden, weigerden vrijwel alle betrokkenen de opdrachtgever te onthullen. De Russisch-Letse nieuwssite Meduza achterhaalde echter dat de video’s naar alle waarschijnlijkheid afkomstig zijn uit de koker van het Kremlin, in samenwerking met reclamemensen. De productie is in handen van het bedrijf Rosvideo dat al nieuwe filmpjes aankondigde. Of de oproep effect zal hebben, moet blijken. Poetin, die opgaat als onafhankelijk kandidaat, ziet zijn verwachte verkiezingszege graag gepaard gaan met een hoge opkomst. Liefst rond de 70 procent – bijna 7 procent meer dan bij de vorige, door demonstraties geplaagde stembusgang in 2012. Om dat doel te bereiken, zetten zichtbare en onzichtbare medewerkers een keur van middelen in. De beste ideeën krijgen een beetje budget van de regering, zo citeert Meduza een niet nader genoemde bron. Maar de gemiddelde Russische kiezer geldt als uiterst passief. Het is dan ook de vraag of een schrikbeeld van homo’s, zwarten en geweld hem het stemhokje in zal drijven.