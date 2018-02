Minstens 14 doden na aardbeving Papoea Nieuw Guinea

Minstens veertien mensen zijn omgekomen na een aardbeving afgelopen zondag, die met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter de dunbevolkte hooglanden in het westen van Papoea Nieuw Guinea trof. Dit melden politie en hulpverleners aan persbureau Reuters. Lokale autoriteiten spreken over mogelijk minstens dertig doden.

De slachtoffers kwamen om het leven door instortende gebouwen en aardverschuivingen. Ook zorgde de beving voor schade aan wegen en het lokale stroomnet.

Gebied is ‘groot en onbereikbaar’

Het dodental kan oplopen omdat de regio nog steeds wordt getroffen door naschokken en de getroffen gebieden moeilijk bereikbaar zijn. Om deze reden zijn humanitaire organisaties nog niet begonnen met de hulpverlening, zegt Udaya Regmi, hoofd van het Rode Kruis in Papoea Nieuw Guinea:

“Het geraakte gebied is groot en onbereikbaar. Dit maakt het lastig om vast te stellen hoeveel mensen getroffen zijn en wat voor hulp ze nodig hebben.”

Sluiting goudmijnen en boorlocatie

De schade aan infrastructuur leidde tot het sluiten van de Porgera-goudmijn in de Enga provincie. Energiebedrijf ExxonMobil gaat haar werkzaamheden in de nabijgelegen Hela provincie ten minste en week stilleggen, melden bronnen uit de industrie aan Reuters. Het concern boort sinds 2014 naar natuurlijk gas (LNG) op de locatie, die bekend staat als een van ‘s werelds meest productieve LNG-boorprojecten.

Aardbevingen in Papoea Nieuw Guinea komen vaker voor. Het land bevindt zich in de zogenoemde “ring van vuur”, een boog van aardbeving- en vulkanische zones rond de Stille Oceaan. Ruim 90 procent van de aardbevingen doet zich voor in deze regio.