Onderneming van Harvey Weinstein gaat failliet

The Weinstein Company, het voormalig bedrijf van Hollywood-producent Harvey Weinstein, gaat faillissement aanvragen. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. Gesprekken met een groep investeerders zijn op niets uitgelopen. „Het is ontzettend ongelukkig voor onze werknemers, onze schuldeisers en anderen die hier het slachtoffer van worden, maar het bestuur heeft geen andere keuze”, aldus het bedrijf. De onderneming kwam de afgelopen maanden in financiële moeilijkheden toen bleek dat Weinstein zich in Hollywood jarenlang schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het was het begin van de #MeToo-beweging. (Reuters)