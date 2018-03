Lichaam 17-jarige Orlando in water in Ypenburg gevonden

Het was een afspraakje zoals hij wel vaker maakte, via een dating-app, met een man die hij nog niet zo lang kende. Dat was vorige week zondag in Den Haag.

Sinds die dag werd van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam – een lange, magere jongen met een getinte huid – niets meer vernomen. Zijn telefoon stond uit en zijn bankpas was niet meer gebruikt, zegt de politie in een verklaring die één week na dato werd uitgegeven. De politie had daarom al het vermoeden dat hem iets was overkomen.

Maandagavond werd in de Haagsche wijk Ypenburg, waar de jongen voor het laatst werd gezien, een lichaam in de plas aan het Böttgerwater gevonden. Na identificatie bleek dat het om Boldewijn ging.

Grootschalig onderzoek

Afgelopen zondag besloot de politie een groot onderzoek te openen en zijn onder meer passanten ondervraagd in Ypenburg. De man van twintig met wie hij een afspraak had, verklaarde tegenover de politie dat hij de jongen heeft afgezet aan het Böttgerwater in de Haagse wijk. Daarvandaan zou hij terugreizen naar Rotterdam. Volgens de politie is op het Böttgerwater geen cameratoezicht.

Noha den Hartog, een van Boldewijns beste vriendinnen, die namens de familie het woord voert, zegt dat een voorbijganger hem nog bij de bushalte op het Böttgerwater had gezien. Het onderzoeken van de woning van de 20-jarige man heeft, voor zover Den Hartog weet, niets opgeleverd. De politie wil dat niet bevestigen en verwijst naar een bericht van zondagmiddag. „Daar staat alles in wat we nu kwijt willen.”

Afspraakjes zoals die op vorige zondag had Boldewijn ongeveer eens per maand, zegt Den Hartog. Hij gebruikte daarvoor vaak de homodatingapp Grindr. Een enkele keer vertelde hij zijn moeder daarover, maar veel vaker zei hij dat hij naar een vriendin toe ging. Want volgens Den Hartog besefte Boldewijn „drommels goed” de gevaren van dergelijke anonieme afspraakjes. „Je weet niet met wie je praat en wat iemands bedoelingen zijn. Zijn moeder en wij als vrienden hebben hem daar vaker op gewezen.”

Dat de politie pas na een week een grootschalig onderzoek is begonnen, vindt Den Hartog moeilijk te begrijpen. Toen vorige week maandag aangifte van vermissing werd gedaan, „dachten ze eerst dat hij vrijwillig was weggelopen”, zegt ze. Daarna zei de politie volgens haar dat Boldewijn met zijn 17 jaar dicht op de grens van de meerderjarigheid zit, waardoor voor het uitlezen van telefoons toestemming moest worden gevraagd aan de officier van justitie. Die kwam donderdag. „Ik vind dat aan de late kant”, zegt Den Hartog.

Ook op de vraag waarom iemand van net 17 jaar als meerderjarige wordt behandeld, wil een woordvoerder van de politie niet reageren. „We hebben sinds maandag alles uit de kast gehaald om hem te vinden.”