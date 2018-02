Lagere celstraf voor aanslag op moskee Enschede

Vier van de vijf rechts-extremistische terroristen die twee jaar geleden een brandbomaanslag op een moskee in Enschede pleegden, hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag bepaald.

De vier kregen in oktober 2016 een celstraf van vier jaar opgelegd waarvan een jaar voorwaardelijk. In hoger beroep kregen dinsdag twee van hen drie jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De andere twee kregen 2,5 jaar cel opgelegd waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vijfde dader heeft geen hoger beroep aangespannen. Zijn straf blijft staan op vier jaar waarvan twee voorwaardelijk. Ook werd bepaald dat de vijf na het uitzitten van hun straf drie jaar geen contact met elkaar mogen hebben.

De vijf werden veroordeeld voor brandstichting en terreur. Daarbij kwam niemand in levensgevaar. Ten tijde van de aanslag was op het terrein rondom de moskee niemand aanwezig.

Geen gewonden

Het vijftal gooide in februari 2016 molotovcocktails naar het gebedshuis, waar op dat moment dertig tot veertig mensen binnen waren. Niemand raakte gewond. Het hof oordeelde dat er alleen sprake was van schadegevaar en dat het vijftal de twee brandbommen vermoedelijk niet naar binnen had willen gooien.

Moslimgemeenschap bang maken

De vijf vielen de moskee aan om de moslimgemeenschap bang te maken, aldus het hof. Ook wilden ze de gemeente ertoe dwingen om af te zien van een asielzoekerscentrum. Volgens de wet is er dan sprake van een terroristisch oogmerk. De brandbomaanslag zorgde voor veel onrust. Deze twee factoren zijn volgens het hof meegewogen in de strafmaat.

Uit de whatsappgeschiedenis van de vijf bleek dat zij racistische en extremistische denkbeelden hadden. Zo hadden zij afbeeldingen van Adolf Hitler gedeeld met het bijschrift “Hitler approves”, “met goedkeuring van Hitler”.