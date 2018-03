NRC driemaal genomineerd voor prijzen onderzoeksjournalistiek

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) heeft maandagmiddag de nominaties voor De Loep 2017 bekendgemaakt. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste onderzoeksjournalistiek uit Nederland en Vlaanderen. NRC-redacteuren sleepten drie nominaties binnen. Joep Dohmen en Esther Rosenberg dingen mee in de categorie Opsporende Onderzoeksjournalistiek, voor ‘Het Mestcomplot’. In de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek maken Hugo Logtenberg en Derk Stokmans kans op de prijs, voor het stuk ‘Hoe één verroest draadje de halve Randstad platlegt’. Derk Stokmans is samen met Jeroen Wester genomineerd voor ‘De 10 pgb-missers van staatssecretaris Martin van Rijn’. In totaal stuurden 122 journalisten hun werk in. De Loep 2017 wordt uitgereikt op 6 april. (NRC)