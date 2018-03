Baby Hannah in goede gezondheid teruggevonden

De zes maanden oude baby Hannah die maandag werd ontvoerd, is in goede gezondheid gevonden, zo heeft de politie in Noord-Brabant maandagavond gemeld. De baby was ’s ochtends in Eersel ontvoerd door haar biologische ouders. Ze was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Haar ouders werden aangehouden voor mishandeling, maar zij ontkenden schuld. Het meisje was slechts anderhalve maand oud toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen en onder toezicht werd geplaatst van Jeugdbescherming Brabant. (NRC)