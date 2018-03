Is het succes van ‘Black Panther’ blijvend?

De enige kleur die Hollywood interesseert is groen, wordt wel eens gezegd. Meer diversiteit in de filmindustrie? Alleen als dat dollarbiljetten oplevert. Voorstanders van meer kleur op het bioscoopscherm zijn dan ook dolgelukkig met het enorme succes van Black Panther. De superheldenfilm is geschreven en geregisseerd door een Afro-Amerikaan, heeft een bijna volledige donkere cast, speelt grotendeels in het fictieve Afrikaanse koninkrijk Wakanda én haalde in zijn eerste drie draaidagen 202 miljoen dollar op. Hij blijft sindsdien het ene na het andere record breken, alleen Star Wars: The Force Awakens haalde in zo weinig tijd zoveel geld op.

Hoewel ook behoorlijk wat kritiek klinkt tussen al het schijnbaar onverdeelde enthousiasme over de film – zoals over de wat exotiserende blik op Afrika – wordt Black Panther al door velen ‘een kantelmoment’ genoemd. Het is voor studio’s immers onmogelijk nog langer te beweren dat hun dure ‘blockbusters’ alleen winstgevend zijn als ze inspelen op de fantasieën van witte jongemannen. Afgelopen zomer kreeg die veronderstelling al een tik door het succes van de eerste film over een vrouwelijke superheld, Wonder Woman.

Het succes van Black Panther onderschrijft de resultaten van enkele recente studies: de films die het in Amerika nu het beste doen hebben vaak een diverse cast en divers publiek. Wie kijkt naar de bezoekers van Black Panther in de VS ziet een merendeel van Afro-Amerikaanse bezoekers (37 procent), gevolgd door 35 procent witte Amerikanen en 8 procent Latino’s. Bij de gemiddelde superheldenfilm vormt die eerste groep slechts 15 procent van het publiek. Een groter deel van het publiek bestond ook uit vrouwen, wat door de makers wordt verklaard door de nadruk op de sterke vrouwenrollen in de marketing. Ook opvallend: Black Panther doet het heel goed buiten Amerika, terwijl al even blindelings werd aangenomen dat in het buitenland het brede publiek al helemaal niet zat te wachten op onderwerpen die de Afro-Amerikaanse gemeenschap aan het hart gaan. Ook in Nederland is het de best bezochte film van het moment.

Het succes van Black Panther betekent nog geen verandering in de beeldvorming van zwarte mensen, schrijft publicist Kiza Magendane. Lees ook zijn opiniestuk: De film Black Panther schiet zijn doel voorbij

Dat soort cijfers lijkt iets wat filmstudio’s niet kunnen negeren. Toch zal pas de komende maanden echt blijken of personages die een betere afspiegeling zijn van de samenleving, permanent meer geld in het laatje brengen voor blockbusters of dat vooral de nieuwigheid van Black Panther zorgde voor een spontane aanwas van fans.

Disney, de studio achter Black Panther, die mede door #OscarsSoWhite al een tijd geleden besliste een voortrekkersrol te nemen wat betreft diversiteit en gelijkheid, komt bijvoorbeeld met verschillende miljoenenproducties waarin de cast niet overwegend wit is. Het is afwachten of het brede publiek ook en masse valt voor de gekleurde fantasyheldin van het door Ava DuVernay geregisseerde A Wrinkle in Time, en de kanteling echt heeft ingezet.