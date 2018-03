Grote verschuivingen in Saoedische legertop

De Saoedische koning Salman heeft een aantal vooraanstaande legerleiders ontslagen. Onder meer de hoogste generaal en de chefs van de lucht- en landmacht zijn per koninklijk decreet vervangen, meldt persbureau AP dinsdag.

De bekendmaking was onderdeel van een flink aantal andere decreten en werd niet nader toegelicht. De enige informatie over de wijzigingen kwam van prins Faisal bin Farhan, die op de Saoedische ambassade in Washington werkt. Op Twitter schreef de prins dat de hervormingen het resultaat van “jarenlange inspanning” zijn geweest, en erop zijn gericht om de Saoedische defensie op lange termijn goed te laten functioneren.

De aankondiging komt nu Saoedi-Arabië onder toenemende druk staat wegens haar militaire campagne in buurland Jemen. Daar woedt sinds 2011 een burgeroorlog. Met luchtaanvallen strijdt Riyad tegen shi’itische Houthi-strijders. Onder de tienduizend doden die zijn gevallen, zijn veel burgers. In het straatarme Jemen is volgens hulporganisaties en de VN een humanitaire crisis gaande, zo hebben 17,8 miljoen Jemenieten dringend voedselhulp nodig en zijn 3 miljoen burgers dakloos.

Nieuwe vrouwelijke onderminister

Dinsdag werd ook een opvallende nieuwe onderminister van Arbeid en Sociale Ontwikkeling gepresenteerd: met Tamadhir bint Yosif al-Rammah komt er een vrouw op die positie. Het zeer conservatieve sunnitische koninkrijk presenteerde de afgelopen maanden enkele maatregelen die het land een liberaler karakter moeten geven. Zo wordt het voor vrouwen toegestaan om zelf auto te rijden en komen er weer bioscopen in Saoedi-Arabië.

Correctie (27-2-2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Saoediërs in Jemen bombardeerden omdat de Houthis president Saleh verdreven. Dit is niet correct, Saleh was aanvankelijk juist de bondgenoot van de Houthis. Hierboven is dat aangepast.