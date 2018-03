Filmoverzicht: natuur in de stad en een hypocriete spionagefilm

Regie: Xavier Legrand. Met: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux. In: 19 bioscopen

Xavier Legrand filmt een onverkwikkelijke voogdijzaak vanuit verschillende perspectieven. „Het was voor mij de enige manier om de giftige gevolgen van huiselijk geweld duidelijk te maken.” Lees de recensie: ‘Alsof het nobel is dat je je driften niet kunt beheersen’

Regie: Alex de Ronde. Met: Tobias en Joachim de Ronde, Christina Bihl. In: 31 bioscopen

‘Doof kind’ laat zien dat doven een normaal bestaan leiden, zij het meestal in een ‘parallelle’ wereld. Lees de recensie: Documentaire laat zien dat doofheid geen handicap is

Regie: Mark Verkerk. In: 72 bioscopen

Lees de recensie: Hoe een kreeft leeft in de stad

Red Sparrow: Spionagefilm

‘Red Sparrow’ is tamelijk hypocriet: het lijkt een film over de onderdrukking van vrouwen. Toch laten de makers maar wat graag verlekkerd het lichaam van Jennifer Lawrence zien. Lees de recensie: Spionnen die bij een beetje bloot al in katzwijm vallen