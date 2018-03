Meisje mishandeld om hoofddoek

Een 14-jarige scholier is vorige week in Emmeloord mishandeld op straat omdat zij weigerde haar hoofddoek af te doen. Het slachtoffer hield er een lichte hersenschudding en blauwe plekken aan over, meldde de politie maandag. De scholier fietste van school naar huis toen twee jongens haar uitlachten en riepen dat zij haar hoofddoek moest afdoen. Toen zij dat weigerde, zouden de jongens het meisje tegen de grond geduwd en geschopt hebben. De twee jongeren waren beiden rond de achttien jaar. De politie moet nog vaststellen of het daadwerkelijk gaat om islamofoob geweld, door gesprekken met het slachtoffer en eventuele getuigen. (NRC)