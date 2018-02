Eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen

De eerste marathon op natuurijs wordt woensdagavond verreden in Haaksbergen. Daar ligt de benodigde drie centimeter ijs, meldt de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB). Het is de eerste marathon op natuurijs sinds januari 2017 in Noordlaren. Donderdagavond wordt in Arnhem een marathon geschaatst.

De andere kanshebbers voor de eerste marathon op natuurijs waren ijsclubs in Arnhem, Noordlaren en Veenoord. De KNSB hoopt dat er de komende dagen een zogenoemde vierdaagse kan worden gereden. Dat houdt in dat er op alle vier de banen een marathon wordt geschaatst. De laatste keer dat zo’n vierdaagse werd georganiseerd was in 2010.

Zelf schaatsen

In Amsterdam heeft Waternet een vaarverbod afgekondigd zodat het ijs dat op de grachten ligt kan blijven groeien. Dit doet Waternet alleen als er een ijslaagje op de grachten ligt en het volgens de voorspellingen blijft vriezen. De eerste fase van het vaarverbod is dinsdagochtend ingevoerd.

Delen van grachten in stadsdelen Centrum en West zijn afgesloten en gemalen staan stil om het water minder snel te laten stromen. In de tweede fase kan het verbod worden uitgebreid. In 2012 was het voor het laatst dat er op de Amsterdamse grachten geschaatst kon worden.

Dik genoeg?

Op verschillende plekken in het land kan al geschaatst worden op natuurijs, maar waar is het ijs dik genoeg? Op deze kaart houden schaatsliefhebbers zelf bij waar al geschaatst wordt. Zo worden er al rondjes gereden op het Pluismeer bij Lage Vuursche en zijn er al schaatsers gezien bij Tichelgate in de buurt van Zwolle.

Bron: natuurijs.ekkel.com en updates voor de kaart zijn welkom via de mail.

Volgens Meteoconsult blijft het kwik woensdag en donderdag overdag nog onder nul met ‘s nachts matige tot strenge vorst. De stevige oostenwind kan ervoor zorgen dat op open stukken water het ijs niet snel aangroeit. Vrijdag gaat het sneeuwen en zaterdag zet de dooi in.

Correctie (27 februari 2018): in een eerdere versie van dit bericht stond dat de marathon woensdagochtend geschaatst wordt. Dit klopt niet. De marathon wordt woensdagavond verreden. Dit is hierboven aangepast.