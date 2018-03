CDU-basis akkoord met Merkel IV

De Duitse regeringspartij CDU heeft maandag op een partijcongres ingestemd met het regeerakkoord voor Merkel IV. Partijleider en bondskanselier Angela Merkel verdedigde in Berlijn de nieuwe coalitieovereenkomst tussen de CDU/CSU en de SPD. Op het congres herhaalde Merkel enkele punten uit het regeerakkoord dat begin deze maand werd gesloten. Zo worden de belastingen niet verhoogd en mag de staatsschuld niet toenemen. Tevens belooft de coalitie in het akkoord zich hard te maken voor een „nieuw begin voor Europa”. Zondag wordt duidelijk of ook de SPD-basis akkoord gaat. In die partij heerst veel onvrede over het akkoord. (NRC)