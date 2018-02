Coureur Doornbos moet sponsor bijna 11 miljoen betalen

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos moet bijna 11 miljoen euro terugbetalen aan zijn voormalige geldschieter Harry Muermans. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bepaald.

Het is de laatste stap in een slepend conflict tussen de in Monaco gevestigde racer en de Limburgse vastgoedondernemer. Volgens Doornbos was het bedrag, dat hij tussen 2005 en 2007 uitbetaald kreeg, bedoeld als sponsorgeld. Muermans houdt daarentegen vol dat het ging om een lening.

In 2014 pakte het oordeel van de rechtbank in Roermond nog uit in het voordeel van Doornbos: hij hoefde Muermans niets terug te betalen. “Wat een feest joh, eindelijk gerechtigheid! Muermans mag verder de proceskosten betalen, en ik ga nu lekker het terras op”, zei Doornbos toen tegen zakenblad Quote.

Geld wel geleend

Het hof kwam dinsdag tot de conclusie dat Doornbos het geld wél heeft geleend. Hij moet bij elkaar 10,6 miljoen euro terugbetalen, en daarnaast de proceskosten van ruim 70.000 euro vergoeden. De advocaat van Doornbos zei tegen RTL Nieuws dat hij en zijn cliënt overwegen in cassatie te gaan.

Met het geld van Muermans kocht Doornbos zich in bij de Formule 1-teams Jordan en Minardi. Bij die laatste renstal reed hij acht races. Een jaar later huurde Red Bull Racing - het huidige team van Max Verstappen - hem in voor de laatste drie grands prix van het seizoen. In 2007 werd Doornbos derde in het Amerikaanse Champ Car-kampioenschap. Daarna liep zijn raceloopbaan spaak. Inmiddels is hij actief als analist bij televisiezender Ziggo en heeft hij een bedrijf dat seksspeeltjes ontwikkelt.

Muermans moet nog voor de rechter verschijnen voor zijn veronderstelde rol in de zogeheten Klimop-zaak. Die zaak gaat over fraudeurs die tussen 1995 en 2006 via een netwerk van onder meer vastgoedhandelaren, notarissen en makelaars miljoenen euro’s wegsluisden uit twee beleggingsfondsen. Justitie vervolgt Muermans voor valsheid in geschrifte en witwassen.