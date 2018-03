Consumentenbond: hygiëne vakantiehuisjes vaak niet in orde

Bungalows in Nederlandse vakantieparken worden vaak niet goed schoongemaakt, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond onderzocht op dertig vakantieparken in Nederland een huisje, waarvan veertien huisjes niet schoon genoeg bleken.

De Consumentenbond onderzocht aan de hand van een checklist badkamers, keukens, eettafels en wc’s. Ook werd een uv-lamp gebruikt om onzichtbare sporen van lichaamsvloeistoffen te zoeken. Daarnaast namen de onderzoekers monsters van de vloer in de douche, badkuip, wc-bril, eettafel en aanrecht.

De onderzoekers troffen op muren en matrassen stof, haren, schimmels, beestjes en vlekken aan. Ook aanrechten bleken vaak niet schoon: slechts in zeven gevallen troffen de onderzoekers niet te veel bacteriën aan. Ook werden in sommige vakantiehuisjes insecten aangetroffen: spinnen, kevers en pissebedden.

“Aan de hoeveelheden stof die onze onderzoekers aantroffen, konden we opmaken dat de huisjes in de steekproef lang niet goed waren schoongemaakt”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. Met de publicatie van het onderzoek wil de bond de druk op de vakantieparken opvoeren om te zorgen voor betere hygiëne in de huisjes.

In bijna de helft van de huisjes werd de e. coli-bacterie (ook wel de poepbacterie genoemd) aangetroffen. Als je veel van die bacterie binnenkrijgt, kun je misselijk worden of diarree krijgen. In de huisjes op vakantieparken Landal Miggelenberg, Center Parcs de Huttenheugte, Hogenboom Bungalowpark & Villapark Familyland en Vakantiepark de Groene Heuvels vonden de onderzoekers de meeste bacteriën. In het huisje op het vakantiepark Roompot Aquadelta was vooral de badkamer erg vies. Er lag veel stof, kalk en schimmel en er kropen beestjes in de badkuip.

Vakantiepark Roompot

De eigenaar van vakantiepark Roompot is verrast door de resultaten van het onderzoek en probeerde via een kort geding de publicatie van het onderzoek tegen te houden. De rechtbank in Den Haag zag daar geen reden toe. Vakantieparken Center Parcs en Landal beloven maatregelen te nemen naar aanleiding van de uitslagen van het onderzoek.

In 2013 deed de Consumentenbond ook onderzoek naar de hygiëne in vakantiehuisjes. De situatie is hetzelfde gebleven, zegt de woordvoerder. Toen bleek in een derde van de vakantiehuisjes de badkamer niet schoon genoeg en in negen gevallen waren de slaapkamers niet helemaal fris. Uit het onderzoek van 2013 kwam Roompot Vakantiepark Kijkduin in Den Haag als slechtste uit de test.