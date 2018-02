‘Chemische wapens Noord-Korea naar Syrië’

Noord-Korea heeft de afgelopen jaren kennis en onderdelen geleverd aan Syrië voor de productie van chemische wapens. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties.

Noord-Koreaanse wapenexperts zijn in Syrië gesignaleerd op locaties waar chemische wapens worden geproduceerd en er zijn raketonderdelen en halffabrikaten van Noord-Korea naar Syrië gebracht die volgens deskundigen gebruikt kunnen worden voor de productie van chemische wapens. Het gaat onder andere om ventielen. In totaal zouden er tussen 2012 en 2017 veertig zendingen uit Noord-Korea in Syrië zijn binnengekomen met materiaal dat zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kan worden.

Zo tekent zich een duivelse ruil af. De transacties zouden het mogelijk maken dat Syrië in staat is om chemische wapens te blijven produceren, terwijl Noord-Korea deviezen ontvangt om zijn nucleaire wapenprogramma te financieren. Het vermoeden dat de twee landen elkaars wapenprogramma’s ondersteunen, bestaat al langer.

Chemische wapens

De afgelopen maanden heeft het regime van Assad chemische wapens ingezet tegen de eigen bevolking in Douma, Idlib en Saraqeb. Ook in de belegerde rebellenenclave Oost-Ghouta, waar een aangekondigde humanitaire gevechtspauze dinsdag al op de eerste dag werd geschonden, zijn chemische wapens ingezet. Uit het rapport wordt niet duidelijk of de landen nu nog samenwerken.

Het VN-rapport is opgesteld door een achtkoppige groep specialisten, het zogeheten Panel of Experts, dat periodiek rapporteert aan het Sanctiecomité voor Noord-Korea van de VN-Veiligheidsraad. The New York Times publiceerde dinsdag uit het rapport, een bron bij de VN bevestigde tegenover NRC bestaan en inhoud ervan.

Nederland is dit jaar voorzitter van het Sanctiecomité voor Noord-Korea. Een woordvoerder van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in New York wilde niet op de zaak ingaan.

Rookpluimen boven de rebellen-enclave Oost-Ghouta dinsdag, nadat een gevechtspauze was afgekondigd. Foto AFP

Mogelijke schendingen

Het rapport evalueert op zeventig pagina’s de meldingen die VN-lidstaten hebben gedaan over mogelijke schendingen van de VN-sancties tegen Noord-Korea. Vijf pagina's zijn geheel aan Syrië gewijd, en dat is „opvallend veel”. De specialisten, waaronder deskundigen op het gebied van massavernietigingswapens, bestuderen de meldingen en doen aanbevelingen. Het rapport moet binnen twee weken verschijnen.

Onder aanvoering van de Verenigde Staten proberen de VN met sancties de druk op Noord-Korea zo hoog op te voeren dat het regime van Kim Jong-un afziet van de ontwikkeling van nucleaire wapens en langeafstandsraketten. De afgelopen dagen proberen de VS de druk verder op te voeren. Eind vorige week maakte de regering-Trump bekend de Amerikaanse sancties aan te zullen scherpen. Daarnaast hebben de VS, aldus een diplomatieke bron, de VN gevraagd om de bestaande sanctielijst met 60 ‘entiteiten’, hoofdzakelijk ondernemingen, uit te breiden.

Het Noord-Koreaanse rakettenprogramma is de grootse geopolitieke uitdaging voor president Trump. Kim Jong-un provoceerde de VS het afgelopen jaar met wapentesten en raketvluchten. De VS hebben herhaaldelijk laten weten dat het regime nooit de vaardigheid mag ontwikkelen om een kernwapen te monteren op een raket die de VS kan raken. Terwijl Trump zich uitputte in verbale dreigementen – fire and fury – werd met sancties geprobeerd Kim op andere gedachten te brengen. Het was een diplomatieke doorbraak van betekenis dat Rusland en China de sancties steunen.

Sinds begin dit jaar koerste Pyongjang op ontspanning en probeerde tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea zijn imago op te vijzelen. Of de Olympische detente beklijft moet blijken.